Armie Hammer non lavora in un hotel alle Isole Cayman, la smentita dopo uno scherzo su Twitter

La notizia che Armie Hammer lavorerebbe come concierge in un hotel delle Cayman, nata come scherzo tra amici, è stata prontamente smentita dall'avvocato dell'attore.

L'avvocato di Armie Hammer è stato costretto a smentire la notizia secondo cui l'attore lavorerebbe come concierge in un hotel alle Isole Cayman dopo un tweet divenuto virale secondo cui l'attore sarebbe impiegato presso il Morritt's Resort di Grand Cayman come concierge.

Wounds: Armie Hammer in una scena del film

In un tweet poi cancellato, l'utente Twitter verificato @muna_mire ha scritto: "I genitori del mio amico sono andati in vacanza alle Isole Cayman e Armie Hammer era il loro concierge. Non l'ho ancora superato". Nel tweet venive anche condivisa la foto di un volantino con la foto di Hammer e le parole "Sono il tuo concierge personale".

Armie Hammer si reca spesso alle Isole Cayman, dove risiede la sua famiglia, ed è attualmente ospite dell'hotel, non lavora per la compagnia.

Un dipendente dell'hotel ha confermato a ET Cana che si è trattato di un semplice scherzo. Armie Hammer gioca spesso a golf con alcuni membri dello staff con cui ha stretto amicizia e hanno pensato che sarebbe stato uno scherzo divertente inviare il volantino in alcune stanze. Il dipendente ha aggiunto che l'hotel non aveva mai avuto questo grado di attenzione prima e che poteva "sognare solo questo tipo di pubblicità".

Armie Hammer si è preso una pausa dai riflettori dopo che all'inizio del 2021 sono piovute su di lui accuse di aggressione sessuale da parte di alcune donne, accuse che l'attore ha prontamente respinto. La sua ultima apparizione è nel giallo Assassinio sul Nilo.