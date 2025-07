Armie Hammer torna al cinema: eccolo nella prima foto del nuovo film Night Driver

Armie Hammer tornerà prossimamente sul grande schermo grazie al film Night Driver, di cui è stata condivisa la prima foto ufficiale.

Le riprese del progetto, descritto come una storia neo-noir, diretto da John Bevilacqua si sono recentemente concluse nella città di Los Angeles.

Cosa racconterà il film con Armie Hammer

Il film Night Driver viene descritto come un omaggio ai film di genere degli anni '70, ma con una storia ambientata nel presente.

Sul grande schermo Armie Hammer avrà il ruolo di un uomo chiamato Sonny che trascorre le sue notti guidando per la città e facendo delle commissioni e consegne per persone che preferiscono la discrezione.

Tornato negli Stati Uniti dopo aver combattuto in Afghanistan e Iraq, Sonny è tormentato dai ricordi della guerra e soffre di stress post traumatico. Dovendo fare i conti con le richieste del suo boss, un criminale, della sua fidanzata e della sua ex-moglie, il protagonista cerca semplicemente di arrivare ancora in vita alla mattina successiva.

Ecco la prima foto ufficiale del film, le cui riprese si sono concluse nel mese di giugno nella città di Los Angeles.

Armie Hammer in una foto di Night Driver

Gli interpreti di Night Driver

Nel cast ci sono anche Rainey Qualley (Off the Record), Gabriel Mann (Revenge), Joely Fisher (Killing Winston Jones), Jere Burns (Justified), Brit Morgan (True Blood), Coby Connell (Cash), e Morgan Krantz (In the Dark).

John Bevilacqua (Hollywood '95) è il regista e sceneggiatore del film, mentre John Logsdon ha prodotto il film e ha dichiarato: "Armie Hammer offre un'incredibile interpretazione in un ruolo che è fatto su misura per lui".

Recentemente l'attore, dopo l'uragano che l'ha travolto dopo le rivelazioni compiute dalle sue amanti e la fine del suo matrimonio, è tornato a lavorare sul set. Tra i suoi progetti più recenti c'è anche il nuovo film diretto da Uwe Boll, inizialmente intitolato The Dark Knight.