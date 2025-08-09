Armie Hammer su Johnny Depp: "Lo feci sballare sul set di The Lone Ranger"

Nel suo podcast Armie HammerTime, la star di The Lone Ranger Armie Hammer ha ricordato un episodio con Johnny Depp risalente al periodo della lavorazione del film di Gore Verbinski.

L'attore, negli ultimi finito nell'occhio del ciclone per le accuse di abusi e molestie a diverse donne, ha descritto ciò che accadde con il protagonista di Pirati dei Caraibi.

Armie Hammer ha fatto sballare Johnny Depp sul set di The Lone Ranger

"Adoravo far sballare la gente di nascosto con la marijuana" ha spiegato Hammer "All'epoca fumavo fino a 15 o 20 spinelli al giorno. Adoravo avvelenare la gente" ha proseguito ridendo l'attore, prima di essere invitato dall'amico Ashton Ramsey ad autocensurarsi.

Armie Hammer e Johnny Depp in The Lone Ranger

È stato proprio Ashton Ramsey a suggerire l'aneddoto su Johnny Depp: "Il guaio più grosso in cui ti sei cacciato è stato quando hai fatto sballare di brutto Johnny [Depp]".

Armie Hammer ha ammesso: "Da quel momento non mi hanno più lasciato stare con Johnny durante il tour stampa. Ci tenevano sempre separati e ci dicevano che non potevamo più uscire insieme".

Le dichiarazioni sulla caccia di Armie Hammer che hanno fatto discutere

Ultimamente, hanno fatto discutere alcune affermazioni di Armie Hammer su un disgustoso rito di caccia al quale avrebbe partecipato: mordere il cuore di un animale ancora vivo.

"Non si mangia tutto il cuore" ha spiegato Hammer "Una delle tradizioni è dare un morso al cuore. È una sorta di rito di passaggio maschile esagerato quando vai a caccia per la prima volta. Tutti quelli che conosco che sono andati a caccia la prima volta hanno dovuto fare qualcosa di simile".

Oltre alle accuse di abusi fisici e psicologici, in passato, Armie Hammer è stato accusato anche di presunte fantasie cannibali, che l'attore ha sempre smentito nel corso degli anni.