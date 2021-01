Armie Hammer: la reazione dell'ex moglie all'annuncio della love story cannibale diretta da Luca Guadagnino

Dopo le accuse di cannibalismo piovute su Armie Hammer, l'ex moglie Elizabeth Chambers ha reagito pubblicamente sui social media alla notizia che Luca Guadagnino, regista di Chiamami col tuo nome, si preparerebbe a dirigere una love story cannibale interpretata da Timothee Chalamet.

Elizabeth Chambers, che ha chiesto il divorzio dal marito Armie Hammer dopo 10 anni di matrimonio e due figli lo scorso luglio, ha commentato un report che parlava del prossimo possibile progetto di Luca Guadagnino, la love story horror Bones & All.

Just Jared ha condiviso un report su Instagram su Guadagnino in cui si specifica che, secondo Hollywood Reporter, il film racconterebbe "la storia di una donna in viaggio per gli USA in cerca del padre che non ha mai conosciuto e che vuole incontrare per capire perché sente l'urgenza di uccidere e mangiare le persone che la amano."

Sotto il post è apparso il commento di Elizabeth Chambers: "No. Words (non ho parole)".

Una giusta causa: una scena con Armie Hammer

Lo scandalo che ha travolto Armie Hammer nelle ultime settimane ha preso il via quando una sedicente ex conquista dell'attore di Chiamami col tuo nome ha diffuso via social alcuni screenshot di conversazioni che sostiene di aver avuto proprio con l'attore piene di espressioni compromettenti. Fino ad arrivare all'ammissione: "Sono cannibale al 100%. Voglio mangiarti, è spaventoso da ammettere e non l'avevo mai detto prima. Una volta ho estratto il cuore da un animale ancora vivo e l'ho mangiato, era ancora caldo". Tanto è bastato, dunque, per far urlare al popolo di Twitter e di Instagram che Armie Hammer avrebbe tendenze al cannibalismo e al vampirismo.

Armie Hammer, un ex poliziotto "cannibale" commenta le accuse all'attore

Dopo il tam tam via social, Armie Hammer è intervenuto smentendo le accuse, gonfiate ulteriormente alle dichiarazioni una ex fisanzata, per poi rinunciare a due progetti che lo vedevano coinvolto, l'action comedy Shotgun Wedding con Jennifer Lopez e la serie Paramount+ The Offer, sulla genesi de il padrino.