David di Donatello 2022: È stata la mano di Dio è il Miglior Film della 67ª edizione, ecco tutti i vincitori

I David di Donatello 2022 si sono conclusi con la vittoria di È stata la mano di Dio come Miglior Film al termine di una serata molto equilibrata tra i titoli premiati.

I riconoscimenti, arrivati alla 67ª edizione che è stata condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer, hanno infatti assegnato molti riconoscimenti prestigiosi anche a Freaks Out, Ariaferma e Qui rido io.

Paolo Sorrentino, ricevendo il premio come Miglior film per È stata la mano di Dio, ha dichiarato, dopo aver ringraziato tutta la sua famiglia che ha ispirato il film: "Per me è veramente una grande gioia, una felicità". In precedenza il regista aveva espresso anche il suo apprezzamento nei confronti del premio David Giovani sottolineando che ne va molto fiero perché si tratta di un'opera che si rivolge proprio agli spettatori che stanno entrando nell'età adulta.

Ennio ha conquistato il premio come Miglior Documentario, Miglior Montaggio e Miglior Suono, e il regista Giuseppe Tornatore ha dichiarato che il segreto del film è il modo in cui Morricone si è confidato, rivolgendosi al pubblico come se fosse un amico di cui ci si può fidare.

La serata ha permesso anche di premiare Sabrina Ferilli con un David speciale. L'evento ha permesso successivamente di ricordare l'indimenticabile Monica Vitti, accolto da una standing ovation da parte di tutti i presenti alla cerimonia, e gli artisti che ci hanno lasciato nell'ultimo anno, momento accompagnato dalla performance della canzone Senza fine interpretata da Drusilla Foer.

Giovanna Ralli ha invece ricevuto il David alla Carriera e l'attrice, salendo sul palco, ha condiviso qualche aneddoto della sua esperienza sul set e sul modo in cui ha deciso quali opere realizzare.

Antonio Capuano ha poi ricevuto un David Speciale, presentato da Paolo Sorrentino che ha espresso la sua gratitudine per averlo assunto quando non aveva alcuna esperienza, dandogli un'opportunità. L'artista, dopo aver preso in mano la preziosa statuetta, prima di dedicare un pensiero commosso all'amata moglie Willye, ha invece dichiarato: "Grazie a tutti, non so perché mi applaudite perché non me lo merito".

Tra i momenti più simpatici della serata c'è stato l'arrivo sul palco del giovanissimo Jude Hill per ritirare il David come Miglior Film Internazionale assegnato a Belfast. L'attore ha pronunciato qualche parola in italiano, conquistando il pubblico.

Ecco tutti i premi:

Miglior film

È stata la mano di Dio

Miglior regia

È stata la mano di Dio, Paolo SORRENTINO

Miglior esordio alla regia

Piccolo corpo, Laura SAMANI

Miglior sceneggiatura originale

Ariaferma, Leonardo DI COSTANZO, Bruno OLIVIERO, Valia SANTELLA

Miglior sceneggiatura non originale

L'arminuta, Monica ZAPELLI, Donatella DI PIETRANTONIO

Miglior produttore

Freaks Out, Andrea OCCHIPINTI, Stefano MASSENZI, Mattia GUERRA (LUCKY RED) - Gabriele MAINETTI (GOON FILMS) - RAI CINEMA

Miglior attrice protagonista

A Chiara, Swamy ROTOLO

Miglior attore protagonista

Ariaferma, Silvio ORLANDO

Miglior attrice non protagonista

È stata la mano di Dio, Teresa SAPONANGELO

Miglior attore non protagonista

Qui rido io, Eduardo SCARPETTA

Miglior fotografia ex aequo

È stata la mano di Dio, Daria D'ANTONIO

Freaks Out, Michele D'ATTANASIO

Miglior compositore

I fratelli De Filippo, Nicola PIOVANI

Miglior canzone originale

Diabolik

Titolo: LA PROFONDITA' DEGLI ABISSI

Musica, testi e interpretazione di: Manuel AGNELLI

Miglior scenografia

Freaks Out, Massimiliano STURIALE - Ilaria FALLACARA

Migliori costumi

Qui rido io, Ursula PATZAK

Miglior trucco

Freaks Out, Diego PRESTOPINO - Emanuele DE LUCA e Davide DE LUCA (prostetico o special make-up )

Miglior acconciatura

Freaks Out, Marco PERNA

Miglior montaggio

Ennio, Massimo QUAGLIA, Annalisa SCHILLACI

Miglior suono

Ennio

Migliori effetti visivi

Freaks Out, Stefano LEONI

Miglior documentario

Ennio di Giuseppe TORNATORE

Miglior film internazionale

Belfast

Miglior corto

Maestrale di Nico BONOMOLO

David Giovani

È stata la mano di Dio di Paolo SORRENTINO

David dello Spettatore