Argylle - La super spia, mistero sul personaggio di Bryce Dallas Howard: l'autrice Elly Conway esiste davvero?

Nei cinema italiani a partire da oggi 1 febbraio Argylle - La super spia, nuova spy story firmata dal regista inglese Matthew Vaughn. E cresce il mistero sull'esistenza del personaggio interpretato da Bryce Dallas Howard, che è anche l'autrice del libro da cui la storia è tratta, ma forse non esiste. Ma andiamo con ordine.

Argylle - La superspia: Henry Cavill in una scena del film

Annunciato per la prima volta nel giugno 2021, Argylle - La super spia è incentrato su una introversa scrittrice di romanzi spy di nome Elly Conway (interpretata da Bryce Dallas Howard) che si ritrova catapultata in una vera missione nel mondo reale dello spionaggio.

Le speculazioni sulla reale identità di Elle Conway si sprecano. Gli spettatori più appassionati hanno diffuso in rete le teorie più disparate sulla scrittrice, arrivando a indicare la cantante Taylor Swift come possibile autrice del romanzo (teoria smentita dallo stesso Matthew Vaughn).

Ma che cosa sappiamo davvero della misteriosa autrice di Argylle?

Argylle - La superspia: Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard in una scena del film

Secondo la biografia diffusa dalla casa editrice Penguin Random House, Elle Conway è nata e cresciuta nello stato di New York. Tuttavia, sul sito web non sono menzionati altri dettagli sulla sua educazione. Sappiamo, inoltre che Argylle è il suo primo romanzo e che lo ha scritto "mentre lavorava come cameriera in un ristorante aperto fino a tarda notte".

Pur possedendo un account Instagram, Elle Conway non ha mai pubblicato niente e l'unica persona che segue è il suo agente Eric Reid.

Nonostante tutta questa riservatezza nel 2021, ben prima della pubblicazione del libro, Deadline ha annunciato che Apple ne aveva acquistato i diritti di adattamento per 200 milioni.

Argylle, Matthew Vaughn: "Le regole per evitare il divieto ai minori sono ridicole"

Di cosa parla Argylle

Argylle - La superspia: Samuel L. Jackson in una scena del film

Come svela la nostra recensione di Argylle - La super spia, il film diretto da Matthew Vaughn racconta l'incredibile avventura in cui viene coinvolta Elly Conway, solitaria scrittrice di spionaggio trascinata suo malgrado in una vera missione di spie. Henry Cavill interpreta la spia del titolo, l'Agente Argylle, nato dalla penna di Conway mentre Sam Rockwell interpreta una spia in carne ed ossa di nome Aiden e Catherine O'Hara è la madre di Elly. Nel cast anche le star Bryan Cranston, Dua Lipa, Ariana DeBose, John Cena e Samuel L. Jackson.

"Quando ho letto la prima bozza del manoscritto ho pensato che fosse il franchise di spionaggio più incredibile e originale dai libri di Ian Fleming degli anni '50", aveva anticipato Vaughn quando il progetto era stato annunciato nell'agosto 2021.