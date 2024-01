Argylle, Matthew Vaughn: 'Le regole per evitare il divieto ai minori sono ridicole'

Per il regista le regole sono ridicole dato che "in un film si può sparare al petto ma non alla testa, per esempio"

La carriera da regista di Matthew Vaughn è in gran parte contraddistinta da film d'azione vietati ai minori, da Kick-Ass ai tre film di Kingsman, ma l'imminente Argylle sarà il primo film PG-13 del regista dopo X-Men: L'inizio del 2011.

"Questi sono film che non avevano bisogno di essere Rated-R, come ne aveva bisogno invece Kick-Ass", ha dichiarato Vaughn di recente alla rivista Total Film parlando della classificazione data ad Argylle. "Il rating dovrebbe essere un riflesso di ciò che il film è, non si dovrebbe cercare di fare un film in vista del rating".

"Abbiamo dovuto fare alcuni piccoli tagli per arrivare al PG-13", ha aggiunto. "Due di questi mi hanno infastidito a morte. Mi sono detto: 'Davvero, questo lo rende Rated-R? Mi ha fatto ridere. All'epoca non lo sapevo, ma le riprese di gente che viene Sparta in testa ti danno automaticamente una R, quelle che vengono sparate al petto no. Ho detto: 'Non capisco perché sparare a qualcuno al petto è accettabile, ma invece alla testa è davvero brutto?' Non credo che alla maggior parte delle persone importi dove ti sparano. Se ti sparano, ti sparano".

L'MPA si trova spesso al centro di controversie per il modo in cui valuta la violenza nei film. I film di supereroi, in particolare, vengono sempre classificati come PG-13 nonostante siano spesso conditi da uccisioni di massa. Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ad esempio, ha fatto arrabbiare l'associazione genitori nel 2022 con la sua classificazione PG-13, poiché molti ritenevano che le morti sanguinose e le frequenti uccisioni del film non fossero adatte ai minori di 13 anni.

Argylle - La super spia, contraddistinto da un cast ricco di star, vede Bryce Dallas Howard nel ruolo di Elly Conway, l'autrice solitaria di una serie di romanzi di spionaggio best-seller incentrati sull'omonima spia (Henry Cavill). Elly si ritrova al centro di un'avventura spionistica nella vita reale dopo che uno dei suoi libri colpisce un po' troppo da vicino un'organizzazione criminale globale. Nel cast figurano anche Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Dua Lipa, Ariana DeBose, John Cena e Samuel L. Jackson.

La pellicola debutterà al cinema domani 1° febbraio.