Argylle - La Super Spia, Matthew Vaughn smentisce: 'Taylor Swift non è l'autrice del libro'

Matthew Vaughn ha definitivamente smentito che Taylor Swift sia l'autrice del romanzo Argylle - La super spia, alla base del film con star Henry Cavill.

Il regista è intervenuto sulla questione dopo che online si erano diffuse numerose ipotesi riguardanti la vera identità di Elly Conway, autrice che ha firmato il libro pubblicato il 9 gennaio.

Le ipotesi sulla scrittrice

L'identità di Elly Conway è tuttora un mistero e il nome scelto dall'autrice, o autore, del romanzo Argylle - La super spia è lo stesso della protagonista al centro della trama del film scritto da Jason Fuchs e diretto a Matthew Vaughn. Al centro della trama c'è Elly Conway, interpretata da Bryce Dallas Howard, che scopre a sorpresa che i suoi romanzi con al centro una super spia sembra avere più di un punto di contatto con la realtà.

I fan di Taylor Swift si sono convinti che la cantautrice fosse l'autrice del libro per l'abitudine della giovane star di indossare maglioni a rombi e per la passione nei confronti dei gatti di razza Scottish Fold. Il ruolo di Ellie è inoltre stato assegnato a Bryce Dallas Howard e i capelli rossi dell'attrice hanno ricordato ai seguaci di Taylor il corto All Too Well. Online sono poi riportati altri potenziali indizi, ma Vaughn ha fermato sul nascere le ipotesi in un'intervista con Rolling Stone.

Il regista ha spiegato: "Non sono particolarmente attivo su internet ed è stata mia figlia che è venuta da me - questo è il potere della fama e di internet - e mi ha detto: 'Non mi hai mai detto che Taylor ha scritto il libro!'. E l'ho guardata replicando: 'Di cosa stai parlando dicendo che Taylor Swift ha scritto il libro? Non ha scritto il romanzo!'. E stavo ridendo perché dicevo: 'Non è vero! Non l'ha scritto!'. Ma mia figlia era convinta che fosse vero".

Matthew ha proseguito: "C'è un vero libro, ed è davvero buono. E c'è un'Elly Conway che ha scritto il romanzo, ma non è Taylor Swift. E lo dico perché immagino che Taylor Swift abbia a che fare con molte persone che cercano di sfruttarla in ogni modo. Non voglio far parte di quel club. Ho letto le teorie e ho pensato: 'Wow, non lasciano nulla di intentato!'. Ma non è Taylor Swift. Non ha decisamente scritto il libro".

Il legame con la cantante

Vaughn ha però rivelato che nel film appare un gatto Scottish Fold, che in realtà è quello della sua famiglia. Il loro amico a quattro zampe ha un legame con Taylor Swift: "Un giorno sono arrivato a casa, era Natale, e ho detto 'Che cavolo è quel rumore?'. E ho corso in giro per la casa e ho sentito un rumore. I miei figli avevano visto un documentario su Taylor Swift in cui appariva un gatto Scottish Fold e avevano convinto mia moglie, Claudia Schiffer, a prendere un gattino per Natale. Era stato comprato senza il mio permesso e lo avevano nascosto".