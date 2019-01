Aquaman: Henry Cavill rende omaggio al film in acqua, tra muscoli... e forchetta!

Aquaman sta ricevendo un'ottima accoglienza in tutto il mondo e tra i fan del cinecomic con protagonista Jason Momoa c'è anche l'attore Henry Cavill, suo collega in Justice League e grande amico.

L'interprete di Superman, per rendere omaggio al lavoro compiuto dagli interpreti del film e dal regista James Wan ha condiviso una divertente foto che lo ritrae immerso nell'acqua con in mano una forchetta al posto del tridente e in cui dichiara: "Interpretando l'uomo del momento, dei grandi abbracci, delle grandi risate e delle grandi pinte di Guinness, il mio amico Jason Momoa. Come potrei fare? Seriamente, ho finalmente avuto la possibilità di vedere Aquaman qui in Ungheria. Jason, James e tutte le persone coinvolte nella realizzazione di quel film hanno dato il meglio! Se non lo avete ancora visto, andate nelle sale. Jason, ti voglio bene fratello, sei stato incredibile".

Aquaman, diretto da James Wan, vede il ritorno di Jason Momoa nel ruolo di Arthur Curry - nato dall'amore tra la regina di Atlantide, Atlanna, e dal guiardiano di un faro - dopo il debutto nell'universo DC con Justice League , Amber Heard torna nei panni della sensuale Mera. Con loro nel cast Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Willem Dafoe e Patrick Wilson nel ruolo del villain Lord Orm.

Il cinecomic ha debuttato nei cinema italiani martedì 1 gennaio.