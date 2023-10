Aquaman e il Regno Perduto: dal sequel sembra siano state tagliate ben 20 scene

Aquaman e il Regno Perduto sembra aver affrontato molti cambiamenti, con ben 20 scene tagliate dal montaggio finale.

Dopo l'articolo di Variety che rivelava i problemi affrontati sul set e la tensione legata al poco feeling di Amber Heard con Jason Momoa, il podcast The Hot Mic è tornato a parlare della versione del cinecomic che arriverà nelle sale.

I tagli al film

Jeff Sneider ha parlato di Aquaman e il Regno Perduto rivelando che, rispetto alla prima versione del montaggio, sono state tagliate ben 20 scene.

Amber Heard, che nel primo film e nel sequel ha il ruolo di Mera, era presente in solo due di queste sequenze. Sneider ha inoltre sottolineato: "Non è nemmeno molto presente nel film, da quello che ho saputo".

La sinossi ufficiale del film

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in una scena del film

La sinossi del film Aquaman e il Regno Perduto anticipa:

Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l'ex re di Atlantide, per forgiare un'improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile.

Il cast tecnico e artistico

Il cast del film vede le star del primo capitolo ritornare nei loro ruoli originali: Jason Momoa è ancora Arthur Curry/Aquaman, ora in bilico tra i suoi doveri di Re di Atlantide e di nuovo padre; Patrick Wilson è Orm, fratellastro di Aquaman e sua nemesi, che ora deve affrontare un nuovo ruolo come alleato riluttante del fratello; Amber Heard è Mera, regina di Atlantide e madre dell'erede al trono; Yahya Abdul-Mateen II è Black Manta, impegnato più che mai a vendicare la morte di suo padre distruggendo Aquaman, la sua famiglia e Atlantide; Nicole Kidman torna nel ruolo di Atlanna, una leader feroce e madre con il cuore di un guerriero. Riprendono i loro ruoli anche Dolph Lundgren, che interpreta Re Nereus e Randall Park che ritorna come Dr. Stephen Shin.

Diretto da James Wan, Aquaman e il Regno Perduto è prodotto da Peter Safran, Wan e Rob Cowan. I produttori esecutivi sono Galen Vaisman e Walter Hamada.

La sceneggiatura è di David Leslie Johnson-McGoldrick, da una storia di James Wan & David Leslie Johnson-McGoldrick e Jason Momoa & Thomas Pa'a Sibbett basata sui personaggi della DC, Aquaman, creato da Paul Norris e Mort Weisinger.