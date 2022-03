The Batman: rivelato il concept della batsuit indossata nel film cancellato con Ben Affleck

Su Instagram è stato rivelato il concept originale della batsuit che Ben Affleck avrebbe indossato nel suo film cancellato su Batman. Nel 2013, l'attore ha firmato un contratto per interpretare il cavaliere oscuro in Batman v. Superman, Justice League e in uno stand alone che avrebbe anche dovuto dirigere.

Il progetto, però, è stato affidato a Matt Reeves e Ben Affleck interpreterà Batman per l'ultima volta in The Flash. Nonostante ciò, il concept per la batsuit dell'eroe interpretato dal protagonista di Armageddon era già pronto ed è stato diffuso qualche giorno fa su Instagram da Keith Christensen. La tuta segna un leggero cambiamento rispetto al look di stoffa visto nei film DC di Zack Snyder, che a loro volta erano pesantemente tratti da The Dark Knight Returns di Frank Miller. Christensen è accreditato come concept artist su The Batman, e ha lavorato anche su Batman V Superman: Dawn of Justice.

Due note interessanti sulla tuta riguardano il colore e la struttura. Il colore non è nero come nella maggior parte delle rappresentazioni cinematografiche del personaggio, ma più simile al grigio visto nei fumetti. Per quanto riguarda la trama, Christensen dice che la tuta dovrebbe essere fatta di materiale balistico e ha un'armatura intorno al petto e alla schiena che sembra molto simile alla tuta indossata da Batman nel videogioco Arkham Knight. I giochi Arkham Asylum sono stati anche citati come particolarmente importanti per la versione dell'eroe interpretata da Affleck di Batman.

Il franchise di Batman ha un rapporto interessante con i cambi di costume. Dal 1989 al 1997, ogni Batman ha puntualmente cambiato costume con l'obiettivo di sviluppare merchandising di volta in volta nuovo. In Batman Begins, il cambio di costume del cavaliere oscuro viene addirittura spiegato nel contesto del film. Affleck indossa diversi costumi nel DCEU, e sembra che con il suo film abbia voluto allontanarsi dal look che Snyder aveva impostato per il crociato col mantello.

Non si sa se questo concept art sia mai stato preso in considerazione per il look finale del personaggio. Sicuramente, però, fornisce un buon indicatore della direzione che Affleck potrebbe aver preso con The Batman e di quello che il progetto sarebbe potuto essere. Prima di sviluppare la propria versione, Matt Reeves ha letto il copione scritto da Affleck e ha paragonato il look del film a una qualsiasi installazione del franchise di James Bond.