Aquaman e il regno perduto sarà una buddy comedy, James Wan: 'Volevo rifare Tango & Cash'

A pochi mesi dall'uscita, di Aquaman e il regno perduto si è già detto di tutto e di più. C'è chi parla di disastro annunciato per via di proiezioni test fallimentari sul set per turbare la collega che a quanto pare non amerebbe particolarmente.

Dal film di supereroi alla buddy comedy

A parlare adesso è il regista James Wan, il quale ha cercato di riprendere in mano la situazione fornendo anticipazioni ufficiali sul sequel che, preannuncia, sarà una buddy comedy in stile Tango & Cash. Ecco cosa ha dichiarato a Empire:

"Fin dall'inizio, ho pensato che il primo Aquaman sarebbe stato un film in stile All'inseguimento della pietra verde - una commedia romantica piena di azione e avventura - mentre il secondo sarebbe stato una vera e propria buddy comedy. Volevo fare Tango & Cash!, volevo raccontare l'amicizia tra l'Arthur Curry di Jason Momoa - che ora è alle prese non solo con il fatto di essere il re di Atlantide, ma anche con le esigenze della paternità - e l'Orm di Patrick Wilson. Il fratellastro di Aquaman è stato quello che ha causato il caos l'ultima volta; ora, Curry ha bisogno che lo aiuti ad affrontare il ​​ritorno di Black Manta di Yahya Abdul-Mateen II".

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in una scena del film

Parlando scherzosamente del cambio di genere del sequel, Wan specifica: "Ci sarà da ridere. Jason interpreta Arthur in modo straordinario, Patrick sarà il duro. Non è diverso da quello che hanno fatto Will Smith e Tommy Lee Jones in Men In Black: come Tommy, Patrick interpreta il tutto in modo asciutto, ma molto divertente".

Anche se il tono del film sarà diverso, il piano di James Wan è sempre stato quello di riprendere da dove si era interrotto il primo Aquaman si era interrotto, offrendo un epico seguito popolato da battaglie bioluminescenti e spettacolari sequenze acquatiche: "È come se fossero un unico grande film. Se li guardi uno dopo l'altro, noti la continuità".

L'uscita italiana di Aquaman e il Regno Perduto è fissata per il 20 dicembre.