Aquaman 2: quale è il Regno Perduto del titolo?

Aquaman e il Regno Perduto, sequel del cinecomic DC attualmente nei cinema, ha mutuato il titolo dal misterioso Regno Perduto che compare nei fumetti, senza necessariamente approfondire troppo la storia e del luogo. Tuttavia, c'è una buona dose di tradizione DC incorporata nella storia del Regno Perduto di Atlantide, come rivelato nelle storyline dei fumetti.

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in una scena del film

Che cos'è il Regno Perduto?

Nel canone DC, il Regno Perduto viene chiamato Necrus oppure la Città Nera. La versione dei fumetti è profondamente diversa da quella presentata sul grande schermo, come svela la nostra recensione di Aquaman e il Regno Perduto.

Nei fumetti DC, Necrus è simile ad Atlantide: una città maledetta immersa nell'oceano. A differenza di Atlantide, però, Necrus non può mantenere la sua stabilità come parte della principale realtà dell'Universo DC. Necrus può essere rintracciata solo durante brevi periodi in cui un satellite alieno si muove nell'orbita e nel campo magnetico terrestre, aprendo una spaccatura dimensionale che consente a Necrus di manifestarsi. Quando il satellite si sposta fuori portata, Necrus svanisce fino alla prossima volta e al luogo in cui apparirà. La cultura di Necrus è molto diversa da quella di Atlantide quando si tratta del mondo in superficie: non ne tollerano l'esistenza. Questa differenza porterà al conflitto tra le due nazioni guidato da Mongo, il tiranno sovrano di Necrus.

In cosa è diverso il Necrus del DCEU?

Aquaman e il Regno Perduto: Yahya Abdul-Mateen II e Jason Momoa in una foto

Il Necrus di Aquaman e il Regno Perduto si differenzia dalla tradizione. Nel DCEU, Necrus era uno dei sette regni originali di Atlantide, quello governato da Kordax, il fratello del sovrano di Atlantide, re Atlan. Kordax è raffigurato come un sovrano molto simile al Mongo dei fumetti: spietato e tirannico. Kordax ha utilizzato una fonte di carburante sottomarina chiamata Orichalcum per rendere Necrus una superpotenza industriale, generando tecnologia avanzata, veicoli e armi.

La folle ambizione di Kordax lo ha portato a utilizzare la magia nera nella creazione di un'arma particolarmente devastante: il Tridente Nero. Tuttavia, il potere malvagio del tridente alla fine si è impossessato di Kordax spingendolo a fare l'impensabile: trasformare il suo intero regno in mostri non morti, un destino condiviso anche dal re stesso. I mostri di Necrus sono entrati poi in guerra con Atlantide, finché Atlan non ha usato la magia di Atlantide e il suo tridente per sigillare suo fratello e Necrus sotto il ghiaccio dell'Antartide.

La storia di Aquaman 2 si svolge quando Black Manta inizia ad accumulare l'Orichalcum e l'antica tecnologia di Necrus, trovando infine il Tridente Nero. Il tridente permette allo spirito di Kordax di impossessarsi della mente di Manta, guidando il temuto villain in una missione per rintracciare Necrus e liberare Kordax dal ghiaccio. Naturalmente toccherà ad Aquaman intervenire per sventare la minaccia del ritorno del tirannico sovrano.