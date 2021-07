Aquaman 2, Jason Momoa annuncia l'arrivo sul set con un divertente video

Jason Momoa annuncia l'arrivo sul set inglese di Aquaman 2 con un divertente video in cui preannuncia un cambiamento di look.

Dopo l'annuncio dell'inizio della lavorazione di Aquaman 2 da parte del regista James Wan, anche la star Jason Momoa ha aggiornato i fan sul suo arrivo sul set in Inghilterra con un divertente video pubblicato su Instagram.

Al momento Jason Momoa sfoggia i suoi normali capelli castani, ma da domani le sue ciocche saranno nelle mani degli hair stylist di Aquaman and the Lost Kingdom, che lo trasformeranno di nuovo nel biondo Dio degli Oceani. Nel video Momoa confessa di essere un po' nervoso per l'impresa imminente, ma anche grato a tutte le persone che si uniranno a lui nel progetto. Ecco le sue parole:

"C'è il sole, è fantastico e domani inizierò Aquaman 2. È l'ultimo giorno del castano, diventerò biondo. Ci divertiremo un sacco, o almeno ci proveremo. Ma sono entusiasta di rivedere James e tutto il cast, volevo solo mandare il mio affetto a tutti i miei amici, membri del cast e troupe della serie See, ci vediamo presto. Ti amo e mi manchi; grazie mille, Canada".

See è la serie Apple TV+ a cui Jason Momoa sta lavorando contemporaneamente in Canada. La serie è giunta alla seconda stagione.

Aquaman 2: Patrick Wilson anticipa il suo ritorno nei panni di Orm con una nuova foto

Aquaman 2 arriverà a dicembre 2022 al cinema, e per l'occasione vedremo tornare sullo schermo, oltre a Momoa, anche Amber Heard, Patrick Wilson, Temuera Morrison e Yahya Abdul-Mateen II, mentre al cast si è aggiunto anche Pilou Asbæk di Game of Thrones.

Il primo film di Aquaman, con star Jason Momoa, ha incassato 1.14 miliardi di dollari in tutto il mondo e il sequel dovrebbe arrivare nei cinema il 16 dicembre 2022.