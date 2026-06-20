I peccati di mio marito stasera su Rai 2: trama, cast e durata del thriller

Suspense, misteri e segreti familiari sono al centro di I peccati di mio marito, il thriller del 2025 in onda questa sera su Rai 2. Ecco la trama, il cast completo, la durata e tutte le anticipazioni sul film.

Questa sera, sabato 20 giugno, Rai 2 propone in prima serata il thriller I peccati di mio marito - titolo originale Sins of My Husband -, una produzione canadese-statunitense del 2025 diretta da Soran Mardookhi. Il film racconta una storia fatta di segreti, inganni e verità sconvolgenti, nella quale una donna vede crollare tutte le sue certezze quando scopre che il marito nasconde un oscuro passato. Un racconto ad alta tensione che accompagna lo spettatore tra colpi di scena e suspense fino all'epilogo.

La Trama di I peccati di mio marito

Al centro della vicenda troviamo una donna che si ritrova improvvisamente a dover fare i conti con il passato oscuro e i peccati nascosti di suo marito: Tony Dandridge un pericoloso serial killer ucciso dalla polizia. Quella che sembrava una vita coniugale idilliaca si trasforma rapidamente in un incubo a occhi aperti.

Katherine sostiene di non sapere nulla dei crimini commessi dal marito. Doreen, la madre di una vittima sopravvissuta, decide però di sostenere la donna, odiata e ripudiata da tutta la città. Mentre Katherine viene minacciata e tormentata giorno dopo giorno per quello che il marito ha fatto, Doreen riesce a conquistare la sua fiducia. La situazione si trasforma ben presto in un gioco al gatto e al topo.

Hayley Sales e Alaina Huffman

Il Cast e i Dettagli del thriller del 20 giugno

Il film si avvale di un cast canadese e internazionale molto amato dagli appassionati di serie TV e cinema mystery:

Alaina Huffman (Doreen): Nota al grande pubblico per i suoi ruoli in serie cult come Supernatural (nei panni di Abaddon) e Smallville.

Nota al grande pubblico per i suoi ruoli in serie cult come Supernatural (nei panni di Abaddon) e Smallville. Hayley Sales (Katherine): Attrice e cantante canadese vista in Deadpool 2 e Schitt's Creek.

Attrice e cantante canadese vista in Deadpool 2 e Schitt's Creek. Michael Antonakos (Louis): Volto noto di molte produzioni thriller e celebre doppiatore (ha prestato la voce ad Alexios in Assassin's Creed Odyssey).

Volto noto di molte produzioni thriller e celebre doppiatore (ha prestato la voce ad Alexios in Assassin's Creed Odyssey). Nel cast anche: Sarah Christine Smith, Juliette Hawk, Dalias Blake e Matt Brown.

Con una durata di circa 1 ora e 30 minuti, I peccati di mio marito del cineasta di origine curdo-canadese garantisce un ritmo serrato e senza tempi morti, ideale per una serata estiva all'insegna della suspense. L'appuntamento con il nuovo film del ciclo Nel segno del giallo è per le 21:20 su Rai 2 (e in live streaming su RaiPlay.)