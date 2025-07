Aquaman, James Gunn svela che fine ha fatto il supereroe nel suo nuovo DCU

Aquaman è stato oggetto di molte battute nella prima stagione di Peacemaker, con Christopher Smith che ripetutamente affermava che l'eroe si scopava i pesci. Il culmine di quella gag è arrivato nel finale, dove Jason Momoa è apparso nei panni di Arthur Curry insieme al Flash di Ezra Miller per negare tali accuse infamanti.

Quella scena non è più canonica ora che il DCEU è stato sostituito dal DCU, ma gran parte di Peacemaker lo rimarrà. Parlando della serie, James Gunn ha discusso il primo episodio della prima stagione, confermando che il personaggio di Bloodsport rimarrà canonico. Non lo rimarrà invece proprio Aquaman.

"È improbabile che Aquaman diventerà un personaggio così celebre nel DCU, dato che al momento ci sono Superman e Peacemaker - Stagione 2 nei nostri radar. È improbabile", ha confermato il regista e co-CEO dei DC Studios. Scherzando sul fatto che i fan potranno realizzare un "DCU Cut" della serie, Gunn ha aggiunto: "Potete tagliare via la parte dove si dice che Aquaman si scopa i pesci".

Aquaman prima di James Gunn, il percorso dell'eroe nel DCEU

Aquaman: Jason Momoa in una scena del comic-movie

Jason Momoa ha interpretato Arthur Curry per la prima volta nel film Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016. A quella breve apparizione è seguito il debutto vero e proprio nel film Justice League del 2017 e, nonostante i difetti del film, nel 2018 è uscito Aquaman, che ha incassato ben 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Il sequel, Aquaman e il Regno Perduto, è uscito nel 2023 e, sebbene l'ultimo film della DCEU abbia avuto più successo rispetto agli altri film DC usciti nello stesso anno, è stato comunque un flop, registrando un incasso globale deludente di soli 440 milioni di dollari.

Non sappiamo quale sarebbe stato il piano per il Re di Atlantide se il DCEU fosse rimasto in piedi, anche se immaginiamo che la Warner Bros. abbia commesso un grave errore non adattando correttamente la miniserie Flashpoint in The Flash (che avrebbe visto i rispettivi regni di Aquaman e Wonder Woman in guerra tra loro). Probabilmente, sarebbe apparso almeno nell'adattamento di Crisi sulle Terre Infinite.

Jason Momoa tornerà comunque nel DCU nei panni di Lobo

Supergirl: Milly Alcock sul set con in mano un fumetto

Dopo aver dismesso i panni di Aquaman, l'attore entrerà a far parte del nuovo DC Universe di James Gunn nei panni di un altro anti-eroe dei fumetti, ovvero Lobo. Il personaggio farà il suo debutto ufficiale nel film Supergirl, in arrivo l'anno prossimo nelle sale e diretto da Craig Gillespie. Dopodiché, Lobo dovrebbe essere incluso in altri progetti.

In una recente intervista, Momoa ha dichiarato: "È il ruolo che ho sempre sognato. Ho sempre adorato questo fumetto, quindi sono davvero emozionato. Interpretarlo è un onore... e sì, la moto è pazzesca". Alla domanda sul futuro del personaggio, l'attore ha aggiunto: "Spero davvero che ci sia altro in arrivo. In Supergirl farò solo una breve apparizione, ma è un personaggio con tanto potenziale".