Aquaman 2: James Wan annuncia l'inizio delle riprese e il titolo di lavorazione

Le riprese di Aquaman 2 sono iniziate e la prima foto dal set svela inoltre il titolo di lavorazione usato dalla produzione: Necrus.

L'atteso progetto diretto da James Wan dovrebbe arrivare nei cinema americani il 16 dicembre 2022 e continuerà la storia del supereroe interpretato da Jason Momoa.

Il cast e il regista di Aquaman and the Lost Kingdom da giorni stavano condividendo dei contenuti online che suggerivano l'imminente inizio del lavoro sul set.

Amber Heard aveva mostrato in che modo era stata accolta al suo ritorno nel mondo di Atlantide, post che aveva suscitato qualche critica online da parte di chi sostiene che l'attrice non dovrebbe essere coinvolta nel progetto dopo le questioni legali che l'hanno vista scontrarsi in tribunale con l'ex marito Johnny Depp.

Yahya Abdul-Mateen II aveva inoltre confermato che stava preparandosi fisicamente alle imminenti riprese del film in cui sarà nuovamente Black Manta.

Jason Momoa aveva inoltre svelato nel mese di maggio: "Dopo che abbiamo concluso il lavoro sul primo film sono andato dal mio partner come sceneggiatore e abbiamo sognato in che modo potevamo realizzare il secondo, andando poi dai vertici della Warner per proporre l'idea. Posso dirvi che amo così tanto il film che ho partecipato alla stesura della sceneggiatura".