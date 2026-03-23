Anya Taylor-Joy ha vomitato la prima volta che ha doppiato la Principessa Peach in Super Mario

La versione originale di Super Mario Galaxy - Il Film potrà contare ancora una volta sulla presenza di Anya Taylor-Joy nel ruolo della Principessa Peach. L'attrice, in una nuova intervista, ha ora svelato che mettersi alla prova come doppiatrice ha avuto qualche conseguenza negativa.

L'impatto fisico del lavoro come doppiatrice

Durante un'apparizione allo show Late Night with Seth Meyers, la star del cinema ha inizialmente dichiarato che considera "estremamente divertente" dare voce a un personaggio dei film di animazione.

Anya Taylor-Joy, parlando di Super Mario Galaxy, ha quindi aggiunto: "Ma devo dire che la prima volta che ho fatto una sessione di doppiaggio, non mi ero resa conto di quanto sia oneroso perché stai urlando continuamente, tutto il tempo. Penso che la prima volta che l'ho fatto, mi sono messa a vomitare".

Super Mario Bros. - Il film: una foto del film animato

L'interprete di Peach nei film tratti dai popolari videogiochi ha quindi aggiunto che alla fine delle sessioni realizza per circa 30 minuti delle sequenze d'azione mentre si trova da sola nella cabina di doppiaggio: "E ti fa sentire davvero cool. Penso si debba un po' dissociarsi. E poi ci ripensi e dentro di te dici: "Mio dio, spero che nessuno veda mai tutto questo' perché in realtà riprendono questi momenti".

I consigli ottenuti dai colleghi

Lavorare dando voce a un personaggio animato ha quindi svelato che ha chiesto consiglio alle sue co-star in Super Mario per capire come prepararsi al meglio. Anya, infatti, dopo tre ore era completamente incapace di continuare a lavorare, e Chris Pratt le ha consigliato di riscaldare la voce, mentre Jack Black e Keegan-Michael Key le hanno consigliato di bere del té.

Ecco l'intervista all'attrice in cui parla del lavoro compiuto durante la realizzazione del film, che conterrà anche dei crossover con altri videogiochi targati Nintendo.