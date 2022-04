Ant-Man, Michelle Pfeiffer: "Devi accettare di recitare nei film Marvel senza leggere lo script"

Michelle Pfeiffer ha svelato di aver dovuto accettare il ruolo di Jane Van Dyne nei film di Ant-Man senza poter leggere la sceneggiatura.

L'attrice, mentre era ospite del talk show, ha infatti condiviso qualche dettaglio della sua partecipazione al Marvel Cinematic Universe.

Nel primo film dedicato alle avventure di Ant-Man è apparso il personaggio di Janet, in quel caso affidato a Hayley Lovitt, in alcuni flashback.

Michelle Pfeiffer ha ora raccontato: "Loro della Marvel sono davvero misteriosi, e mantengono il segreto, ovviamente, sulle storie al centro del film. Per me è un po' difficile perché ho incontrato Peyton Reed e sapevo qualcosa del personaggio, ma non c'era una sceneggiatura. Devi accettare l'impegno senza in realtà leggere qualcosa".

La star ha però ammesso: "Non avrebbe comunque avuto importanza perché lo script cambia in ogni caso. Non sai realmente in cosa ti stai impegnando e poi ricevi il copione proprio prima delle riprese, e cambia ogni giorno". Michelle ha quindi sottolineato: "E poi giri il film, finisci le riprese, e a quel punto cambia ancora".

L'attrice tornerà nel mondo della Marvel in occasione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania che avrà come star Paul Rudd, Evangeline Lilly e Michael Douglas, interprete di Hank Pym.

Per ora non è stato, ovviamente, rivelato il modo in cui Janet sarà coinvolta nella storia, tuttavia i protagonisti dovrebbero affrontare Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), che è apparso per la prima volta nella serie Loki.

Il film arriverà nelle sale il 18 luglio 2023.