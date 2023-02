Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly: "Basta, è un film non un segreto di stato"

Durante un'intervista di Jimmy Fallon, Evangeline Lilly ha scherzato sulla segretezza che circonda Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sta per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo - e grazie al cielo - perché a quanto pare la star Evangeline Lilly è stanca di mantenere i segreti del Marvel Cinematic Universe!

La Lilly è apparsa nell'ultimo episodio del The Tonight Show con Jimmy Fallon e, naturalmente, il presentatore le ha immediatamente chiesto di parlare di quanto sia difficile mantenere i segreti che riguardano la pellicola, al che la star ha affermato:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

"Non sono molto brava a mantenere i segreti. Ma sono anche molto contraria a tutta questa cosa della segretezza. Ogni volta mi dico: 'Dai ragazzi, non sono segreti del Pentagono, non sono segreti di stato, non stiamo custodendo informazioni che possono davvero cambiare la vita alle persone'".

"Ai tempi di Lost ha avuto inizio tutta questa fissa per la segretezza, perché Twitter era appena stato inventato... All'improvviso la gente impazzì, tutti volevano sapere cosa sarebbe successo, quindi mi fu chiesto di installare una cassetta di sicurezza sul mio portico così che potessero lasciarmi lì gli script. Gli dissi: 'Non esiste, non metterò nessuna cassetta di sicurezza!'", ha concluso Evangeline Lilly.