Ant-Man and the Wasp: Quantumania, lo sceneggiatore difende il finale del film: "Lo adoro"

Che Ant-Man and the Wasp: Quantumania non sia stato apprezzato da tutti è un fatto, così come il suo finale - un lieto fine a tutti gli effetti - ha suscitato molte critiche tra i fan, ma lo sceneggiatore Jeff Loveness ha invece difeso questa scelta.

"Adoro il finale a cui siamo giunti", ha dichiarato lo sceneggiatore in una recente intervista a Fandom. "Sento quello che la gente sta dicendo, ma credo che se avessimo imprigionato di nuovo Ant-Man nel Regno Quantico, sarebbe stato esattamente come quello che è successo alla fine del secondo film, e il suo modo per uscirne esattamente quello che succede in Endgame".

Nel finale, Scott Lang (Paul Rudd) e la sua famiglia riescono apparentemente a uccidere Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), prima di fuggire dal Regno Quantico verso la nostra realtà. Il film si conclude poi con una scena mid-credits che mostra il resto delle varianti di Kang, come Immortus e Rama-Tut, in tutto il multiverso che si riuniscono e si accordano per vendicare la morte di Prime Kang.

La seconda scena dopo i titoli di coda, invece, rimanda direttamente alla Stagione 2 di Loki.