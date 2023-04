Cocainorso: arriva il documentario sulla vera storia che ha ispirato il film

Esce oggi su Peacock "Cocaine Bear: The True Story", documentario che racconta la vera storia di un orso che ha ingoiato della cocaina in Georgia, ispirando la storia del film.

Sin dal suo annuncio Cocainorso ha attirato l'attenzione dei più curiosi per via della sua bizzarra premessa narrativa: un orso strafatto di cocaina che semina il caos tra le gente. Sembrava una storia totalmente falsa, ma a quanto pare il film sceneggiato da Jimmy Warden è tratto proprio dalla scoperta di un orso trovato morto nella foresta nazionale di Chattahoochee, in Georgia. Nel 1985, un aereo che trasportava la famigerata sostanza dalla Columbia perse ben 40 chili di cocaina in un incidente sopra la suddetta foresta.

Questa storia è raccontata nel documentario "Cocaine Bear: The True Story", uscito oggi in America su Peacock. Nello speciale sono incluse delle interviste a diverse persone vicine al caso, tra cui l'ex sceriffo, che fu uno dei primi ad arrivare sul posto, e l'agente speciale che faceva parte della squadra che trovò l'orso di cocaina.

La coca fu successivamente divorata da Pablo Eskobear, l'orso che le autorità trovarono morto vicino alla droga: la sua causa di morte è considerata come una delle più grandi overdosi della storia. Per quanto concerne la violenza presente nel film, ovviamente, ogni sequenza relativa alla presunta furia omicida dell'orso è completamente inventata.

Cocainorso (leggete qui la nostra recensione) arriverà nelle sale italiane il 27 aprile. In America è stato un grande successo al box-office e ha già ispirato diverse parodie, tra cui quella della Sharknado sul Meth-Alligatore.