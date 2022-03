Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Paul Rudd è Scott Lang nelle foto dal set

È solo a riprese terminate di di Ant-Man and The Wasp: Quantumania che ci arrivano le prime foto di Paul Rudd a.k.a. Scott Lang dal set del film Marvel.

Sono terminati da tempo i lavori sul set di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ma è solo in queste ore che abbiamo modo di vedere delle prime foto dal set del film Marvel che mostrano Paul Rudd alis Scott Lang per le strade di San Francisco.

Lo scorso novembre, infatti, Peyton Reed aveva ufficializzato la fine delle riprese del terzo film della saga di Ant-Man con un tweet, ma fino a questo momento sono stati davvero scarsi i dettagli trapelati sulla produzione e i suoi protagonisti.

Tant'è che molte teorie e ipotesi le abbiamo potute elaborare solo grazie a terze parti (ad esempio il merchandise e i gadget per il film) o basandoci su eventuali dichiarazioni del cast o rumor e leak del web, ma di concreto si è visto ancora molto poco.

Ecco perché sono particolarmente rilevanti le prime foto dal set della pellicola raffiguranti il nostro protagonista, Scott Lang, in giro per la sua città, San Francisco (dove sembra essere riconosciuto da parecchi abitanti del posto).

Certo si tratta sempre di briciole, ma meglio di niente... E poi per un film di Ant-Man è piuttosto appropriato, non trovate?

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà a luglio 2023 nelle sale.