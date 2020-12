Ant-man and The Wasp: Quantumania, Michelle Pfeiffer conferma la data d'uscita del film

Michaelle Pfeiffer, protagonista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha confermato l'uscita nel 2022 per il film del Marvel Cinematic Universe di cui si è parlato recentemente durante l'Investor Day.

Ant-Man and the Wasp: Evangeline Lilly e Paul Rudd in una scena del film

Durante l'Investor Day 2020 di Walt Disney Company, sono stati tanti gli annunci legati al futuro della compagnia, a partire dal calendario delle uscite dei prossimi anni per Lucasfilm, Pixar e i Marvel Studios.

Proprio per questi ultimi, che non abbiamo visto in questo 2020 - Agents of S.H.I.E.L.D. è un prodotto Marvel Television, seppur parte del MCU - vi sarà una serie di release tutta concentrata in pochi mesi a partire da gennaio 2021 con WandaVision, fino ad arrivare al 2023 con il terzo capitolo dei Guardiani della Galassia.

Si recupererà infatti il tempo perduto a causa della pandemia, e lo si farà in grande - ma anche "in piccolo", grazie alla serie tv in arrivo su Disney+ -.

Ma durante la presentazione di Feige, seppur sia stata confermata la produzione di Ant-man and The Wasp: Quantumania, terza pellicola nel franchise di Ant-Man, così come il ritorno del cast principale composto da Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer - più l'ingresso di Jonathan Major come Kang Il Conquistatore e Kathryn Newton nei panni di Cassie Lang -, non è mai stato specificato l'anno d'uscita del film diretto da Peyton Reed.

E sebbene i sospetti che si potesse trattare del 2002, essendo ancora disponibile una slot dedicata proprio a un progetto MCU inteso per il grande schermo, ci fossero tutti, è stato l'ultimo post su Instagram di Michelle Pfeiffer a fugare ogni dubbio.

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania. In arrivo nel 2022!" ha scritto l'interprete di Janet Van Dyne.

Appuntamento dunque al 2022 con Scott Lang e tutta la strampalata banda di Ant-Man 3... Salvo ulteriori spostamenti o altri viaggi nel tempo.