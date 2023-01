Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer in una nuova foto dal film

Una nuova foto di Ant-Man and The Wasp: Quantumania ci mostra alcuni protagonisti del film Marvel, inclusi Michael Douglas e Michelle Pfeiffer.

L'hype per Ant-Man and The Wasp: Quantumania è alle stelle, e nell'attesa di vedere cosa ci riserverà il nuovo film Marvel, diamo un'occhiata a questa foto inedita con Micheal Douglas, Michelle Pfeiffer e Evangeline Lilly.

Ora che siamo finalmente entrati nel 2023, manca sempre meno al debutto di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, terzo capitolo della saga Marvel diretta da Peyton Reed, e tappa fondamentale della nuova Fase del MCU.

E mentre attendiamo di vedere la nuova preview promessa per i prossimi giorni, USA TODAY, come segnala anche Comicbook, ci mostra invece un'immagine inedita della pellicola, nella quale troviamo i Pym/Van Dyne al completo con delle espressioni che vanno dal perplesso all'allibito.

Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Evangeline Lilly sono solo alcuni dei nomi che (ri)troveremo in Ant-Man and The Wasp: Quantumania assieme, ovviamente, al protagonista Paul Rudd.

Nel cast del film vi saranno anche Jonathan Majors, Kathryn Newton, Bill Murray, William Jackson Harper, Randall Park e Corey Stoll.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania, presto in arrivo un nuovo trailer per il film Marvel?

"Scott Lang e Hope Van Dyne tornano a vestire i panni dell'avventurosa coppia di supereroi Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym e Janet Van Dyne e a Cassie Lang , figlia di Scott, la famiglia si ritrova ad esplorare il Regno Quantico dove dovrà interagire con nuove, bizzarre creature in un'impresa che li spingerà oltre i confini di ciò che essi stessi pensavano possibile" si legge nella sinossi ufficiale della pellicola.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà a febbraio al cinema.