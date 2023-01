Ant-Man and The Wasp: Quantumania, presto in arrivo un nuovo trailer per il film Marvel?

Pare che manchi davvero poco per vedere un nuovo trailer per il terzo capitolo della saga Marvel con protagonista Paul Rudd, Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Se non vedete l'ora di scoprire come sarà Ant-Man and The Wasp: Quantumania, sappiate che è in arrivo a breve un nuovo trailer dell'atteso film Marvel con Paul Rudd, Evangeline Lilly e Jonathan Majors.

A rivelarlo è il sito Comicbook, che citando un promo presentato al Fiesta Bowl, ci informa che lunedì 9 gennaio, durante l'NCAA National Football Championship, verrà mostrata una nuova preview della pellicola.

Al momento non sappiamo precisamente a che ora verrà condiviso il filmato, ma prima delle 19.30 ora americana sarà difficile che possa andare in onda... Magari per l'halftime?

Intanto, Ant-Man and the Wasp: Quantumania sta facendo sempre più parlare di sé sia dagli addetti al settore che dai fan, ed è tra i titoli più attesi dell'anno. Dopotutto, il film servirà come introduzione al grande cattivo del MCU, che ci accompagnerà per diverso tempo a venire: Kang il Conquistaroe (interpretato da Jonathan Majors).

Voi non avete già un sacco di hype? L'uscita di Ant-Man and The Wasp: Quantumania è attualmente programmata per il prossimo febbraio... Manca davvero poco, ormai!