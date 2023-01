Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il merchandising rivela il nome da eroina di Cassie

In attesa dell'arrivo nelle sale cinematografiche di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il merchandising potrebbe aver rivelato il nuovo nome da eroina che Cassie avrà in questo nuovo film Marvel.

Il film Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania sta per arrivare nelle sale e i prodotti legati al film, compresi alcuni capi di abbigliamento che offrono la possibilità di scoprire qualche piccolo dettaglio in più sulla pellicola, sono pronti ad approdare sul mercato. Proprio uno degli oggetti, la cui immagine circola online, sembra ora offrire un suggerimento in merito al nome da supereroina di Cassie Lang, personaggio interpretato da Kathryn Newton.

Come riportato da ComicBook, nei fumetti alcuni dei nomi di Cassie sono Stature e Stinger. Sul prodotto di abbigliamento ispirato ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania, di cui online sono apparse le immagini, il nome della giovane è semplicemente Cassie.

Mentre Ant-Man (Paul Rudd) e The Wasp (Evangeline Lilly) sono indicati con i loro nomi da supereroi, la giovane eroina interpretata da Kathryn Newton viene semplicemente chiamata con il suo vero nome.

Intanto, il regista di Ant-Man, Peyton Reed ha confermato all'inizio di quest'anno che Cassie avrebbe compiuto 18 anni nel film, dati i vari salti temporali tra Ant-Man and the Wasp e Avengers: Endgame.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania, presto in arrivo un nuovo trailer per il film Marvel?

Lo stesso Reed, in una precedente intervista, ha parlato delle dinamiche familiari appariranno in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. "Abbiamo pensato: 'Beh, Cassie avrà 18 anni in questo film, è fantastico.' L'intero tema è il tempo e quanto tempo ha perso e la sua motivazione è: 'Voglio passare del tempo con mia figlia'. E ora sta entrando in contatto con questo cattivo, Kang il Conquistatore, che ha il dominio sul tempo. Cosa significa per loro?".

Nel cast del film, Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/The Wasp), Randall Park (Jimmy Woo) e Jonathan Majors (Kang il Conquistatore). Accanto a loro Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer). Kathryn Newton indosserà invece i panni di Cassie Lang, la figlia di Scott.