Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Marvel svela la data d'uscita su Disney+

Dopo essere approdato in sala lo scorso febbraio, ecco quando sarà disponibile in streaming su Disney+ l'ultimo film del franchise di Ant-Man.

Marvel e Disney hanno annunciato oggi che Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà disponibile dal 17 maggio 2023 in streaming su Disney+, esattamente tre mesi dopo l'uscita nelle sale avvenuta a febbraio. Di seguito il trailer con l'annuncio:

Qui trovate la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, attualmente al cinema. Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige e Stephen Broussard, Ant-Man and the Wasp: Quantumania vede nel cast Paul Rudd, Evangeline Lilly e Jonathan Majors nei panni del villain Kang, personaggio chiave per il futuro dell'MCU.

Nel film, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

La pellicola si è però rivelata una cocente delusione al box-office per la Marvel, incassando solamente 474 milioni di dollari a fronte di un budget di oltre 200 milioni.