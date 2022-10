Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà l'ingresso di Reed Richards?

Una recente teoria su Reed Richards è esplosa sul web, dopo la conferma di William Harper in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania conterrà un cameo di Reed Richards? Secondo moltissimi fan la conferma ufficiale dell'ingresso di William Jackson Harper nell'MCU potrebbe proprio confermare tutto ciò, riallacciandosi a una teoria che va avanti da tempo e che si è sviluppata in vista della fase 5 ormai alle porte. Con l'uscita di questo film gli occhi di tutti sono puntati verso il futuro e un progetto fra tutti sta alimentando speculazioni di ogni tipo: I Fantastici 4. Sebbene questo film non uscirà fino al 2025, è noto come solitamente l'MCU tenda a mostrare i personaggi dei propri progetti anche prima della loro uscita, in altri contesti. Così il recente casting di Harper ha contribuito ad alimentare le teorie secondo cui l'attore potrebbe avere un ruolo importante in futuro.

Dal momento della conferma della sua presenza nel film, Internet è immediatamente esploso con teorie secondo cui Harper potrebbe assumere il ruolo di Reed Richards nel prossimo film in arrivo sui Fantastici Quattro. I fan, quindi, sperano che il suo ruolo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania sia un cameo di Reed Richards ovvero Mr. Fantastic.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il nostro commento al trailer: finalmente Kang il Conquistatore

Per adesso i dettali rilasciati sul suo personaggio descrivono una situazione del tutto differente da quella immaginata dalle teorie dei fan e potrebbe anche rivelarsi un gigantesco specchietto per le allodole. Mentre il pubblico continua a speculare sul ruolo di Harper all'interno dell'MCU, sarà interessante vedere se emergeranno ulteriori dettagli sul suo misterioso personaggio prima dell'uscita del film. Non ci resta dunque che aspettare.