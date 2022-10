Ant-Man and the Wasp: Quantumania, rivelato il personaggio di Bill Murray nel trailer?

Bill Murray entra nel Marvel Cinematic Universe: il suo personaggio è stato mostrato nel trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma di chi si tratta?

Bill Murray arriva nel Marvel Cinematic Universe. Il primo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania diffuso questo lunedì ha introdotto la star di Saturday Night Live e Ghostbusters in quelli che sembrerebbero essere i panni di uno spavaldo abitante del Regno Quantico.

Secondo quanto riportato da The Direct, infatti, il personaggio di Murray potrebbe corrispondere a quello di Krylar, apparso in unico numero di "The Incredible Hulk" del 1962, e ideatore di un macchinario in grado di generare in forma fisica le peggiori paure delle persone. Al momento non sappiamo se si tratti davvero di lui, ma staremo a vedere.

"Alcune persone sono rimaste piuttosto sorprese dal motivo per cui ho deciso di entrare a far parte di un progetto del genere. Ma per me la cosa era abbastanza chiara: ho conosciuto il regista e mi è piaciuto davvero molto", ha raccontato Bill Murray alla rivista tedesca Frankfurter Allgemeine Zeitung in merito al suo ingresso nel MCU in un'intervista riportata dal sito ComicBook.

Berlino 2018: Bill Murray sul red carpet di apertura

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è diretto da Peyton Reed, di cui Murray ha elogiato le qualità: "E' stato divertente e umile, è tutto ciò che vuoi da un regista. Quindi ho accettato, anche se non sono interessato a questi enormi adattamenti di fumetti come attore."

Nel cast del film che arriverà nelle sale il 15 febbraio 2023, Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/The Wasp), Randall Park (Jimmy Woo) e Jonathan Majors (Kang il Conquistatore). Accanto a loro Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer). Kathryn Newton indosserà invece i panni di Cassie Lang, la figlia di Scott.