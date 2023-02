Ant-Man 3, il regista Peyton Reed: "La gente dà per scontato l'MCU"

Per il regista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il fatto che le storie dei film Marvel siano interconnesse non rappresenta più una novità per il pubblico.

Nel parlare dell'eventualità di un suo ritorno ai Marvel Studios dopo Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il regista Peyton Reed ha parlato anche del fatto che gli spettatori ormai danno per scontato il Marvel Cinematic Universe al cinema.

"Non direi mai di no a un futuro lavoro alla Marvel", ha dichiarato Reed a Collider. "Voglio dire, ho amato il tempo trascorso alla Marvel, amo le persone che ci lavorano e quello che sono stati in grado di fare. È strano perché il 2014 non è poi così tanto tempo fa e l'idea di questo universo interconnesso di film è un'idea relativamente nuova. All'epoca, subito dopo Iron Man, si diceva: 'È una cosa strana e anche un po' rivoluzionaria'. La gente lo dimentica. Ora la danno per scontata".

Nella stessa intervista, Reed ha escluso la sua partecipazione al prossimo reboot degli X-Men del MCU, ammettendo che preferirebbe guardare il film piuttosto che realizzarlo. Ha aggiunto che lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jeff Loveness, era più adatto al progetto, in quanto grande fan degli X-Men.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania primo al box office italiano con 3 milioni di euro

Reed ha poi espresso il suo interesse a dirigere un film con protagonista il personaggio Nova, tra i futuri progetti dei Marvel Studios ma ancora non annunciato ufficialmente. "Farei un film su Nova. Lo adoro".