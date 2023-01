Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ci saranno dei reshoot dell'ultimo minuto?

Secondo alcune indiscrezioni dal we, Ant-Man and The Wasp: Quantumania starebbe effettuando dei reshoot dell'ultimo minuto.

Ant-Man and The Wasp Quantumania sta finalmente per approdare al cinema, ma sembra che a poche settimane di distanza dal suo debutto nelle sale, per il film Marvel non sia ancora il momento di lasciare il set causa riprese aggiuntive.

A riportarlo è il sito Comicbook, che riprende un tweet in cui viene mostrato il protagonista di Ant-Man and The Wasp: Quantumania Paul Rudd nel mezzo di nuove riprese (che tuttavia ci sembrano piuttosto familiari).

"Paul Rudd sul set (6 gennaio)" si legge nel tweet, che in allegato presenta degli scatti che di primo acchito ricordano le scene mostrate anche nel trailer, come quelle in cui dove Scott Lang va in giro per la città sulle note di "Goodbye Yellow Brick Road" (e viene chiamato Spider-Man).

Ant-Man and The Wasp: Quantumania, presto in arrivo un nuovo trailer per il film Marvel?

Considerato il fatto che, come spiega sempre Comicbook, non sarebbero stati avvistati altri costumi di scena (come quelli dei villain o dei supereroi) sul set, e si tratterebbe di riprese aperte al pubblico, sembrerebbe che l'obiettivo di questi pickup shot sia solo rigirare nel modo più adatto alcune scene, e che non siano coinvolti cambi dell'ultimo minuto alla trama del film.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà a febbraio al cinema.