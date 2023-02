Ant-Man and the Wasp: Quantumania raggiunge un nuovo record d'incassi nei primi 4 giorni

I nuovi numeri di Ant-Man and the Wasp: Quantumania confermano l'interesse del pubblico, pur scontrandosi coi pareri discordanti nei confronti della pellicola.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha segnato un nuovo record di incassi al botteghino, raggiungendo i 120 milioni di dollari in 4 giorni. Si tratta del risultato migliore ottenuto dalla trilogia: il film è riuscito a superare, in pochissimo tempo, quanto ottenuto dai due film che lo hanno preceduto al cinema.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

Oltre ad aver guadagnato la miglior apertura in sala dell'intera trilogia, con 105 milioni di dollari nei primi 3 giorni, Ant-Man and the Wasp: Quantumania aveva anche raggiunto i 46 milioni nel giorno di apertura. Nei giorni successivi al debutto il film è arrivato a 120 milioni di dollari, suggerendo che potrebbe tranquillamente superarli.

Nonostante i pareri contrastanti di pubblico e critica, e il punteggio su Rotten Tomatoes, il nuovo tassello del MCU sta comunque raggiungendo numeri interessanti in termini di box office.

Diretto da Peyton Reed, nel cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania troviamo: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Kathryn Newton, David Dastmalchian, Katy O'Brian, William Jackson Harper, Bill Murray, Michelle Pfeiffer, Corey Stoll e Michael Douglas.