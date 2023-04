Ant-Man 3, lo sceneggiatore rivela: "Volevamo far fuori uno dei personaggi principali"

Quale dei protagonisti di Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha davvero rischiato grosso nelle prime fasi della stesura della sceneggiatura?

Ant-Man and The Wasp Quantumania ha fatto parecchio discutere i fan Marvel per via delle sue scelte di sceneggiatura, ma sapevate che a un certo punto si era parlato di eliminare uno dei personaggi principali del film? Almeno, in parte...

Lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania Jeff Loveness aveva già fornito diversi retroscena della produzione del film Marvel (come le motivazioni dietro il finale di Ant-Man 3), ma di recente ha rivelato ai microfoni di Backstory Magazine (come riporta The Direct) che, inizialmente, stavano pianificando di far fuori... Hank Pym (Michael Douglas)!

"Stavamo per uccidere Hank a un certo punto" spiega, aggiungendo però che "Lo avremmo rianimato, poi, in un certo senso. La sua coscienza avrebbe continuato a vivere attraverso le formiche, e le avrebbe controllate con la mente" .

"Sì, sarebbe stato come una sorta di hive mind per loro... Ma non è andata molto lontano come idea" conclude Loveness.

Beh, il risultato finale è stato leggermente diverso, ma voi cosa avreste preferito?