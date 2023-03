Ant-Man 3, lo sceneggiatore commenta la teoria che stravolge il finale del film Marvel

Nel corso di una sua apparizione nel podcast Phase Zero, lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jeff Loveness, ha commentato una teoria che se confermata stravolgerebbe completamente il senso del finale del film.

Alla fine del primo film della Fase 5 dei Marvel Studios, Scott Lang e Hope van Dyne riescono a sconfiggere Kang e a fuggire dal Regno Quantico. I nostri eroi tornano quindi alla loro vita quotidiana, ma le cose sembrano un po' troppo... fuori posto. Nulla di particolarmente rilevante, ma alcuni piccoli cambiamenti (Lang che paga 12 dollari per un caffè, ecc.) hanno portato i fan a speculare sul fatto che Scott e la sua famiglia possano essere accidentalmente usciti dal Regno Quantico in una linea temporale alternativa del Multiverso.

Loveness, dopo aver difeso il finale di Ant-Man 3, ha commentato quest'ultima teoria durante il podcast: "Penso che sia molto interessante. Non posso dire molto. In realtà non è una possibilità così remota, ma non posso aggiungere nulla. Per ora, l'unica cosa importante da dire è che il multiverso è senza limiti e Scott Lang è stato l'uomo che ha salvato l'universo in [Avengers: Endgame] e ora potrebbe essere la persona che ha accidentalmente incasinato il multiverso per tutti".

"Per ora le cose gli vanno bene", ha continuato. "È tornato alla vita che pensa di avere e che ama, ma non ha la [sicurezza] che aveva all'inizio del film. Quella spavalderia alla Rocky III non c'è più e, all'improvviso, il ragazzo più spensierato e fortunato del MCU ha un'enorme ombra che incombe su di lui e non sa cosa fare. Mi è sembrato un interessante cambio di tonalità per Scott Lang e vedremo come andrà a finire".

Ant-Man 3 è il secondo film Marvel a ricevere un punteggio negativo su Rotten Tomatoes dopo Eternals

Loveness ha fatto riferimento alla consapevolezza di Scott che Kang potrebbe aver detto la verità e che eliminarlo dall'equazione potrebbe avere conseguenze terribili per l'intero Multiverso.