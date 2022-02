Ricomincio da capo: Andie MacDowell rivela tutte le pazzie di Bill Murray sul set

La vita imitava l'arte sul set della commedia di culto del 1993 Ricomincio da capo, come ha rivelato Andie Macdowell riferendo le follie e i comportamenti eccentrici del collega Bill Murray.

Ricomincio da capo: Bill MUrray in una scena del film

Proprio come la sua giornalista di Pittsburgh Rita Hanson, che alla fine si innamora del cinico meteorologo Phil Connors, costretto a rivivere lo stesso Giorno della marmotta a Punxsutawney, anche Andie MacDowell ammette di essere rimasta affascinata dalle follie del collega Bill Murray.

"Vi dirò una cosa divertente su Bill, non sai cosa aspettarti da lui. È una persona unica", ha detto Andie MacDowell a Yahoo Entertainment durante un'intervista del 2019. "È estremamente creativo, folle. Ogni volta che fa una scena, è fresca, nuova, aggiunge sfumature ad essa. Fuori dal set è altrettanto strano, forse più strano. Perché è unico".

Ricomincio da Capo: Bill Murray rivive il Giorno della Marmotta in uno spot

Andie MacDowell prosegue: "Le persone arrivavano da ogni parte per vederlo. e il venerdì sera diceva 'Mi dispiace, ragazzi. non faccio autografi di venerdì' e non gli importava da dove arrivassero. Ma la cosa divertente era che accettavano quello che lui diceva. Non se la prendevano. Nessuno si è mai arrabbiato né gli ha detto cose cattive."

In una occasione, Bill Murray e Andie MacDowell stavano girando una scena in macchina insieme quando Murray ha premuto il pedale dell'acceleratore e si è allontanato:

"È partito. Gli ho chiesto, 'Cosa stai facendo? Dove stiamo andando, Bill?' E lui, 'Oh, pensavo solo di fare un giro'. Quindi ce ne siamo andato per circa 10, 15 minuti".