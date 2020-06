Ant-Man 3, Paul Rudd: "Non posso dire nulla, chissà cosa accadrà dopo la pandemia?"

Paul Rudd non ha potuto rivelare nessun dettaglio riguardante Ant-Man 3, non sapendo cosa accadrà nel mondo Marvel dopo la pandemia.

Paul Rudd non ha idea di quando verrà realizzato Ant-Man 3 e ha evitato di rispondere direttamente alle domande di Chris Evans che cercava di scoprire qualche dettaglio riguardante il nuovo film del Marvel Cinematic Universe.

L'interprete di Scott Lang ha mantenuto, come prevedibile, la segretezza riguardante il progetto che dovrebbe essere nuovamente diretto da Peyton Reed.

Chris Evans, durante l'episodio di Actors on Actors pubblicato da Variety, ha chiesto se è stata confermata la produzione di Ant-Man 3. Paul Rudd ha quindi risposto: "Quella è l'idea. Non so cosa dovrei dire o cosa dovrei non dire, ma con questa quarantena chi può dire di sapere qualcosa ora?".

L'interprete di Scott Lang ha resistito alla tentazione di rispondere ai quesiti che gli continuava a porre l'amico e collega, sottolineando: "Non dirò nulla, Chris. Conosci il mondo Marvel".

Rudd ha però ammesso: "Si prova sempre della pressione con ogni film che si realizza nel mondo Marvel. Non vuoi essere l'anello debole della catena". Evans ha però sottolineato che il segreto della Marvel è la capacità di mettere tutti a proprio agio: "Sembra davvero un lavoro di gruppo. Si tratta di un contesto in cui ci sono idee in competizione e la migliore vince, ed è così che finiscono per avere così tanti buoni film. Molto rapidamente metti da parte la tua paura, ti rilassi un po' e ti rendi conto che sei in buone mani".

La sceneggiatura del sequel sarà scritta da Jeff Loveness, mentre alla regia dovrebbe tornare Peyton Reed.