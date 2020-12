Ant-Man 3: Michelle Pfeiffer conferma il suo ritorno nei panni di Janet Van Dyne

Ant-Man 3 arriverà probabilmente nel 2022 e Michelle Pfeiffer ha confermato che tornerà nel terzo film della saga, rivelando anche la data presunta di inizio della produzione, che al momento non è stata ancora confermata.

Ant-Man and the Wasp: Paul Rudd in una scena del film

La star apparsa per la prima volta nei panni di Janet Van Dyne nel secondo capitolo della saga, Ant-Man and the Wasp, ha confermato in una nuova intervista la sua presenza nel terzo film dedicato al personaggio interpretato da Paul Rudd. Durante la sua apparizione nel podcast Ladies First con Laura Brown, Michelle Pfeiffer ha rivelato di essere pronta per partecipare al nuovo film, dicendo che probabilmente la produzione inizierà la prossima primavera: "Dovrei fare Ant-Man, il terzo. Ma non so Janet a cosa è destinata"

La notizia non è una sorpresa per i fan Marvel, infatti la trama di Ant-Man and The Wasp ruotava tutta intorno al salvataggio di Janet Van Dyne, moglie di Hank Pym (Michael Douglas) e madre di Hope van Dyne (Evangeline Lilly), quindi era quasi implicito il suo ritorno in Ant-Man 3, dove potrebbe avere un ruolo significativo. Dopo aver trascorso anni nel Regno Quantico, Janet ha subìto sicuramente qualche cambiamento e, forse, in Ant-Man 3 potrà concentrarsi sul suo ritorno alla vita normale di tutti i giorni.

Se verrà confermata la lavorazione di Ant-Man 3 nella prossima primavera, il terzo capitolo della saga dell'Uomo Formica potrebbe arrivare al cinema nel 2022 schedule Marvel permettendo.