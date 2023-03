Ant-Man 3: Marvel all'attacco di Reddit e Google per scoprire chi ha messo in giro gli spoiler

I Marvel Studios stanno utilizzando ogni mezzo possibile per scoprire chi abbia messo in giro gli spoiler di Ant-Man and the Wasp: Quantumania su Reddit prima della sua uscita.

Si prevede una battaglia alquanto aspra tra i Marvel Studios e Reddit per via dei numerosi spoiler su Ant-Man and the Wasp: Quantumania circolati mesi prima dell'uscita effettiva del film nelle sale. A quanto pare l'affiliata finanziaria della Marvel, MVL Film Finance, avrebbe depositato un documento legale presso il Distretto della California del Nord chiedendo a Reddit di identificare i leaker. La lettera, depositata nella giornata del 10 marzo, contiene richieste specifiche per tutte le informazioni relative all'utente MSSmods e a qualsiasi utente coinvolto nella pubblicazione di contenuti protetti da copyright tra il 15 gennaio e il 15 febbraio 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

Disney si era già mossa legalmente il 21 gennaio presentando una denuncia per violazione dei diritti d'autore in risposta al documento di 63 pagine che riportava tutti i dialoghi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Il thread è stato poi cancellato, anche se esiste ancora un archivio su Google Docs per il quale è stata presentata un'ulteriore richiesta di citazione in giudizio.

Avengers: The Kang Dynasty ucciderà un personaggio chiave di Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Al momento la situazione rimane irrisolta, ma Reddit ha voluto rispondere con un breve comunicato: "Siamo impegnati nel proteggere la privacy dei nostri utenti. Abbiamo dei rigorosi processi in essere per accedere a richieste legali ed evadere quando risulta appropriato".

Anche la scena post-credits del secondo Ant-Man era finita in rete prima del previsto e nel corso degli anni non sono mancati gli spoiler sui film Marvel circolati su Reddit.