Ant-Man 3: Kang il Conquistatore e M.O.D.O.K. al centro del nuovo spot

Diffuso in rete un nuovo spot dell'attesissimo Ant-Man & the Wasp: Quantumania, terzo capitolo del franchise Marvel. Questa volta l'attenzione è tutta rivolta su Kang e M.O.D.O.K.

"Mi vendicherò di tutti coloro che mi hanno bandito e li brucerò a uno a uno fuori dal tempo". Sono queste le minacciose dichiarazioni di Kang il Conquistatore (Jonathan Majors) nel nuovo spot di Ant-Man and the Wasp Quantumania, in arrivo nelle sale italiane il 15 febbraio.

Kang sarà il nuovo cattivo del Marvel Cinematic Universe e avrà un'attitudine ancora più calcolatrice e cinica di Thanos, come dichiarato da Kevin Feige. Nello spot è possibile dare anche una nuova occhiata al debutto in live action di M.O.D.O.K. (noto personaggio dei fumetti).

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kang avrà un impatto importante sul MCU

Per scoprire come sarà questa versione di Kang, dopo l'esordio di Jonathan Majors nel MCU nel corso della Stagione 1 di Loki, dove interpretava Colui che Rimane (una variante benigna dello stesso Kang), non ci resta che attendere l'arrivo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania al cinema

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.