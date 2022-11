Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kang avrà un impatto importante sul MCU

Il regista Peyton Reed ha parlato della presenza di Kang il Conquistatore nel film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, commentandone l'importanza.

Nel film Ant-Man and the Wasp: Quantumania tornerà in scena il villain Kang il Conquistatore e il regista Peyton Reed ha parlato dell'importanza del personaggio nel MCU.

Il filmmaker, intervistato da Empire Magazine, ha infatti accennato al personaggio interpretato da Jonathan Majors che ha debuttato nella serie Loki.

Peyton Reed, anticipando qualche dettaglio di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha così spiegato: "Penso che il personaggio avrà un profondo impatto sul MCU. Jeff Loveness, che ha scritto questo film, sta scrivendo anche The Kang Dynasty, quindi si parla molto dell'impatto che avrà questa apparizione di Kang il Conquistatore. Ci sono grandi cose in arrivo".

Il regista ha però dichiarato che i fan vedranno una versione molto diversa del personaggio: "Kang il Conquistatore nel nostro film è molto differente: è qualcuno che ha il dominio sul tempo, ed è un guerriero e uno stratega".

Il personaggio diventerà inoltre un grande antagonista che metterà in difficoltà Ant-Man: "Quello per me è interessante: prendere l'Avenger più piccolo e che secondo alcuni è il più debole e metterlo contro questa assoluta forza della natura".

Nel cast del film, in arrivo nelle sale americane il 17 febbraio 2023, ci saranno Paul Rudd, Evangeline Lilly, Kathryn Newton nel ruolo di Cassie Lang, Jonathan Majors e Bill Murray in un ruolo avvolto dal mistero.