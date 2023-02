Ant-Man 3: Jonathan Majors conferma il collegamento tra Kang e Scarlet Witch!

Nel corso della promozione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors ha svelato un dettaglio sul suo personaggio, Kang il Conquistatore, confermando così un collegamento tra il villain e la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen.

Majors ha rivelato che Kang il Conquistatore è conosciuto come un Essere Nexus.

Questo lo collega direttamente alla Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen, anch'essa confermata essere un Essere Nexus nel MCU. Majors ha fatto notare che esiste un numero infinito di sue varianti che "occupano universi diversi, multiversi, [e] hanno tutti intenzioni diverse".

"Sì, certo. Chi è Kang? Credo che questa sia una domanda a cui tutti noi risponderemo per ancora molto tempo. Credo che la risposta più rapida sia che Kang è un supercriminale che viaggia nel tempo. Ma è anche un Essere Nexus. Il che porta all'idea delle varianti. Ci sono diverse versioni di Kang. Queste versioni sono varianti. Occupano universi diversi, multiversi, hanno intenzioni diverse. Sono tutti esseri diversi, eppure c'è qualcosa su cui stiamo ancora lavorando, e su cui io sto ancora lavorando, e che continuiamo a perfezionare come una linea di collegamento tra loro. E questo, per me, è il gene Kang".

Ant-Man 3, Jonathan Majors su Kang: "Un villain iper-intelligente"

Ricordiamo che Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà questo giovedì nelle sale.