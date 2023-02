Ant-Man 3, il nuovo teaser mostra l'autobiografia di Scott Lang che sarà acquistabile per davvero

Scott Lang ha scritto un'autobiografia dal titolo 'Look Out for the Little Guy!', già preordinabile sul sito ufficiale della Disney; una mossa di marketing metacinematografica in vista dell'uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Manca ormai pochissimo all'uscita nelle sale di Ant-Man & the Wasp: Qauntumania, terzo capitolo della saga incentrata sull'alter ego di Scott Lang. Nel frattempo è stato pubblicato un nuovo teaser che mostra il protagonista Paul Rudd intento a leggere l'autobiografia scritta dal suo personaggio e che sarà acquistabile per davvero.

Look Out for the Little Guy!, questo il titolo ufficiale del libro, sarà disponibile a partire dal 5 settembre sul sito ufficiale della Disney (il pre-order è già attivo). Questa la sinossi ufficiale: Attraverso le sue numerose avventure, grandi e piccole, Scott ha raccolto la saggezza di innumerevoli esperienze incredibili all'interno del primo libro di memorie di un Avenger in carne e ossa. Una volta appresi gli indimenticabili dettagli del suo epico viaggio, non avrete più bisogno di ricordarvi... di stare attenti al piccolo uomo.

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) fanno ritorno in Ant-Man and the Wasp: Quantumania per proseguire le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

L'uscita nelle sale italiane è fissata al 15 febbraio. Per prenotare i biglietti è possibile accedere al sito www.antmanandthewaspquantumania.it, in continuo aggiornamento.