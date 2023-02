Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd svela i suoi segreti per sembrare così giovane

Mentre restiamo in attesa di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd ha deciso di condividere la propria routine fisica e culinaria; quali saranno i suoi segreti?

Con l'avvicinarsi dell'uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd continua ad essere interrogato sul film e sulla sua vita privata. Fra le altre cose, un dettaglio che stupisce da sempre è l'aspetto incredibilmente giovanile che è riuscito a conservare, nonostante i suoi 53 anni. Durante una recente intervista l'attore ha rivelato quali sono i suoi segreti per tenersi sempre in linea.

Avengers: Endgame, una scena con Paul Rudd

Le parole chiave del protagonista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania sono 3: dieta, sonno e pesi. Paul Rudd ha recentemente rivelato a Men's Health la propria routine fisica: "Dormire. Poi la dieta. Poi i pesi. Poi il cardio. La gente mi chiede: 'Puoi mandarmi la tua scheda alimentare? Quante volte alla settimana ti alleni? Bevi? Mangi carboidrati? Hai un giorno in cui rompi le regole?' La parte più importante dell'allenamento è il sonno. Quelli che mettono la sveglia e poi dormono per quattro ore così da potersi allenare sbagliano. L'ideale sarebbe dormire almeno 8 ore...".

Nell'intervista, inoltre, Paul Rudd ha scherzato sulle scene che ha dovuto girare senza maglietta all'interno dell'MCU: "Ogni scena a torso nudo che abbia mai fatto era per amore della commedia". Successivamente la star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha svelato che non era solito seguire una routine del genere prima di entrare in questi film: "Mi alzo, prendo una tazza di caffè e poi faccio cardio prima di mangiare qualsiasi cosa. Non l'avrei mai fatto prima di [Ant-Man]. Sollevo pesi, almeno tre volte a settimana, e ho imparato così tanto su come il mio corpo reagisce ai cibi, come reagisce all'esercizio fisico, e su quanto questo m'influenzi mentalmente... Dal momento che interpreto un personaggio che dovrebbe essere un supereroe, se mantengo la linea, mi sento meglio e meno un impostore".

In conclusione Rudd ha detto che la routine è fondamentale per la sua vita: "Dal momento che non devo andare in ufficio tutti i giorni, vedere le stesse persone e fare lo stesso tipo di lavoro, la routine diventa un bisogno. Mi radica".

Ant-Man 3, Jonathan Majors su Kang: "Un villain iper-intelligente"

Vi ricordiamo che Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà nei cinema il 15 febbraio.