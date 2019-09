Ant-Man 3 potrebbe diventare una serie Disney+

Ant-Man 3 non sarà un film, Marvel non ha in programma un nuovo lungometraggio su Scott Lang, ma il progetto potrebbe diventare una serie Disney+.

Secondo un nuovo rumor, Marvel avrebbe escluso l'ipotesi di Ant-Man 3 e il progetto potrebbe diventare una serie Disney+.

Ant-Man and the Wasp: Abby Ryder Fortson e Paul Rudd in una scena del film

Nonostante gli accorati appelli di Paul Rudd, nell'annunciare la Fase 4 dell'MCU Kevin Feige non ha fatto cenno all'ipotesi di un terzo lungometraggio su Ant-Man. Cosmic Book News, citando l'autore di scoop Mikey Sutton, sosterrebbe adesso che il film non verrà mai realizzato, ma Marvel potrebbe mettere in cantiere una serie tv per Disney+ dedicata ad Ant-Man.

I Marvel Studio sarebbero troppo impegnati su molteplici progetti per sviluppare un altro film dedicato ad Ant-Man, soprattutto dopo l'acquisizione di Fox e con essa dei diritti di X-Men e Fantastici Quattro. Inoltre Kevin Feige sarebbe più interessato a testare nuove vie con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings e Blade. A ciò si aggiunge il fatto che i film su Ant-Man hanno un target di pubblico più giovane di altri film dell'MCU il che renderebbe il prodotto adatto per Disney+.

Paul Rudd non è rimasto con le mani in mano. A breve l'attore inizierà le riprese di Ghostbusters 2020, che lo vedrà in un ruolo chiave, ed è sempre possibile che Marvel decida di inserire il personaggio di Scott Lang nei lungometraggi dedicati agli altri eroi dell'MCU. Staremo a vedere.

A partire dal 18 ottobre vedremo Paul Rudd su Netflix, protagonista della serie tv Living with yourself.