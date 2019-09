Living with yourself: il trailer della serie Netflix con Paul Rudd

Paul Rudd è il protagonista di una nuova serie Netflix intitolata Living With Yourself, di cui è stato condiviso online il trailer.

Living With Yourself è la nuova serie Netflix di cui online sono stati condivisi il trailer, gli scatti ufficiali e la locandina.

Nel trailer dello show con protagonista Paul Rudd si assiste alle difficoltà di Miles che, insoddisfatto della sua vita, si affida a una spa davvero speciale che lo rende una persona migliore, ritrovandosi però a dividere la sua vita con un'altra versione di se stesso. La situazione potrebbe presto far perdere il controllo all'uomo, alle prese con un confronto davvero inaspettato.

Living with Yourself è la nuova serie tv originale interpretata da Paul Rudd, nel suo primo ruolo da protagonista in una serie televisiva, che sarà disponibile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 18 ottobre 2019.

La sinossi ufficiale anticipa:

Living with yourself è una commedia esistenziale che solleva un interrogativo: vogliamo davvero essere migliori? Miles (Paul Rudd) è un uomo ferito dalla vita e dall'amore che si sottopone a una misteriosa cura per poi scoprire di essere stato sostituito da una versione migliore di se stesso. Mentre affronta le conseguenze indesiderate delle sue azioni, Miles scopre che deve combattere per sua moglie (Aisling Bea), la sua carriera e la sua stessa identità.

La prima stagione è composta da otto episodi e la serie è stata creata e scritta da Timothy Greenberg, già vincitore di due premi Emmy per The Daily Show. Alla regia ci sono Jonathan Dayton e Valerie Faris (La battaglia dei sessi, Little Miss Sunshine). Il team della produzione è composto da Timothy Greenberg, Anthony Bregman, Jeff Stern (Likely Story), Tony Hernandez (Jax Media), Jonathan Dayton, Valerie Faris, Paul Rudd e Jeff Blitz.

Ecco le foto e la locandina ufficiale: