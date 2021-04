Annette: Marion Cotillard e Adam Driver nel trailer del film che aprirà Cannes 2021

Primo sguardo al trailer di Annette, film del francese Leos Carax interpretato da Marion Cotillard e Adam Driver, scelto per aprire il concorso di Cannes 2021.

La voice over di Adam Driver ci accoglie nel trailer di Annette, mentre le immagini ripercorrono la storia d'amore tra il suo personaggio e la cantante interpretata da una Marion Cotillard che sfoggia un inedito caschetto corto. In montaggio alternato vediamo Driver vagare con la sua moto per le strade buie di una Los Angeles notturna. A metà trailer fa irruzione la musica degli Sparks Brothers mentre vediamo Adam Driver volteggiare su un palco in accappatoio. Sì, perché Annette è stato presentato come un musical che vedrà al centro della storia le musiche degli Sparks e il film non sembra certo lesinare in scene spettacolari, a giudicare dal primo trailer.

Annette, ambientato a Los Angeles, racconta la storia di Henry, un comico stand-up dal feroce humor, e di Ann, nota cantante internazionale. La nascita della loro figlia Annette, una bambina eccezionale, cambierà il corso delle loro esistenze.

Prodotto da Chartes Gillibert, Annette è la sesta regia di Leos Carax tratta da un'idea originale dello stesso regista. Nel cast Adam Driver, Marion Cotillard e Simon Helberg. Il film verrà presentato in concorso a Cannes 2021 e uscirà in contemporanea nei cinema francesi.

La selezione ufficiale di Cannes 2021 verrà annunciata a fine maggio. La giuria internazionale di questa edizione, la 74esima, sarà presieduta dal regista Spike Lee.

