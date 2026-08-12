Anne Hathaway risponde alle insinuazioni sulla falsa gravidanza: "Capelli finti, pancione vero"

Dopo essere apparsa alla première californiana de La fine di Oak Street con il pancione scoperto, Anne Hathaway è finita al centro di insinuazioni tanto insistenti quanto bizzarre: secondo alcuni utenti, infatti, la gravidanza sarebbe soltanto una messinscena. La star ha replicato lasciando parlare le immagini, accompagnandole con poche parole ma molto affilate.

Anne Hathaway, il pancione sul red carpet scatena i commenti

La fine di Oak Street

Tutto è cominciato con un outfit che non passa certo inosservato. Per la serata dedicata al nuovo film, Anne Hathaway ha scelto una creazione personalizzata di Prabal Gurung composta da un top azzurro in satin, corto sopra la pancia, e da un mantello fluido con interno rosso acceso. Al posto di una gonna da gran soirée, ha indossato jeans ampi a vita bassissima, riportando sul tappeto rosso una delle tendenze più discusse degli anni Duemila.

A completare il look c'erano décolleté rosa con dettagli rossi, orecchini pendenti di diamanti e un rossetto scarlatto coordinato alla fodera del mantello. Una combinazione studiata per valorizzare il corpo in gravidanza senza rinunciare a un tocco giocoso e contemporaneo.

Le fotografie dal red carpet hanno raccolto molti apprezzamenti, ma anche commenti strambi, ancora una volta "complottisti". Alcuni utenti hanno sostenuto che la forma del ventre sembrasse artificiale, altri hanno chiamato in causa l'intelligenza artificiale o ipotizzato l'uso di una protesi. Tutti concordano su una cosa: la gravidanza sarebbe finta.

La replica ironica di Anne Hathaway

Anne Hathaway in una scena del film

Tra le tante cose sulle quali fingere, ci si chiede, perché la star avrebbe dovuto scegliere la gravidanza? Soprattutto, una terza gravidanza. Anne Hathaway infatti aspetta il terzo figlio dal marito Adam Shulman, sposato nel 2012.

Lei comunque non ha risposto singolarmente alle insinuazioni. Ha preferito pubblicare su Instagram un video girato dietro le quinte, mostrando la preparazione e il caos della première, complicato anche dalle temperature elevate. Nella didascalia ha liquidato ogni teoria con una frase: "Capelli finti, pancione vero". Ha poi scherzato sull'abito, raccontando che il look la stava letteralmente sciogliendo per il caldo.

Una risposta leggera e autoironica, che conferma il suo approccio diretto e senza filtri nel raccontare questa fase della sua vita. L'annuncio era arrivato a giugno attraverso un altro filmato social: vestita di bianco, la star aveva inizialmente coperto il ventre con le braccia per poi mostrarlo davanti alla telecamera. "Baby, I'm yours", aveva scritto.

Da Odissea a La fine di Oak Street, l'estate intensa di Anne Hathaway

Anne Hathaway in Odissea di Christopher Nolan

Quella di Anne Hathaway è stata un'estate particolarmente intensa. L'attrice ha prima promosso Odissea di Christopher Nolan, dove interpreta Penelope, per poi essere impegnata anche con Mother Mary, Il Diavolo Veste Prada 2 e Verity. Una stagione professionale pienissima e tour promozionali che, tra pancione e temperature altissime, non sono stati di certo una passeggiata

Lei comunque si è divertita a sperimentare diversi look premaman. Alla première di New York di Odissea, per esempio, ha scelto un abito Prada bianco con gonna plissettata e corpetto gioiello, costruendo un'immagine da moderna divinità greca. Con La fine di Oak Street ha invece cambiato registro, puntando su denim e pancia scoperta.

Le reazioni online ci hanno provato a rovinare la festa, ma lei - da donna forte e consapevole di sé - con una sola didascalia, ha rimesso tutti al loro posto.