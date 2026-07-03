"Anne Hathaway rinunciò a Molto incinta per una scena del parto": Seth Rogen dopo 20 anni lo svela

A quasi vent'anni dall'uscita di Molto incinta (Knocked Up), Seth Rogen ha raccontato perché Anne Hathaway decise di lasciare il progetto. Secondo l'attore, tutto ruotava attorno a una scena particolarmente esplicita del parto, che l'attrice riteneva distante dalla propria immagine.

Il ripensamento di Anne Hathaway durante la lavorazione del film

Quando Molto incinta arrivò nelle sale nel 2007, il pubblico trovò sullo schermo la coppia composta da Seth Rogen e Katherine Heigl. Quello che pochi sapevano è che, in una fase iniziale della produzione, il ruolo femminile avrebbe dovuto essere interpretato da Anne Hathaway.

La locandina italiana di Molto incinta

A raccontare come andarono le cose è stato lo stesso Rogen durante la sua partecipazione all'A24 Podcast insieme a Olivia Wilde, regista e coprotagonista del loro prossimo progetto, The Invite. Proprio Wilde ha ricordato una delle voci che da tempo circolavano nell'ambiente cinematografico, chiedendo se fosse vero che Hathaway avesse abbandonato il film a causa della celebre scena del parto.

Rogen ha confermato che quella era la spiegazione ricevuta all'epoca, pur ammettendo di non poter escludere che dietro la decisione ci fossero anche altre motivazioni. "Per quello che mi è stato detto, il problema era la scena del parto. La fase della fuoriuscita della testa del bambino è piuttosto forte. Non voleva che fosse mostrata in modo così esplicito, anche se naturalmente non sarebbe stato il suo vero parto. Sentiva che una scena del genere non rappresentava la sua immagine."

L'attore ha aggiunto che le prove erano già iniziate quando arrivò la rinuncia e che, forse, Hathaway aveva semplicemente capito di trovarsi davanti a un progetto che non sentiva davvero suo. "Magari a un certo punto ha pensato che quel film non facesse per lei. Io posso solo prendere per buona la motivazione che ci diede allora, cioè quella legata alla scena del parto."

Una scelta che, secondo Rogen, si è rivelata quella giusta

A distanza di quasi due decenni, Rogen guarda a quella vicenda senza alcun rancore. Anzi, ritiene che Hathaway abbia seguito il proprio istinto con grande lucidità. "Aveva una sensazione molto chiara e capì che quel film non era adatto a lei. Se guardiamo alla sua carriera, direi che ha avuto ragione molto più spesso di me. Probabilmente aveva fatto la scelta giusta."

Anne Hathaway in una scena

Dopo l'uscita di scena dell'attrice, la parte passò a Katherine Heigl, che secondo Rogen si rivelò perfetta per quel personaggio. "Katie Heigl sapeva cosa fosse giusto per lei ed è stata fantastica."

Il resto è storia del cinema comedy americano. Diretto da Judd Apatow, Molto incinta conquistò pubblico e critica, trasformandosi in uno dei maggiori successi della stagione. Realizzato con un budget di circa 25 milioni di dollari, il film arrivò a incassarne oltre 219 milioni nel mondo, consolidando il sodalizio tra Apatow e Universal Pictures. Qualche anno più tardi quell'universo narrativo sarebbe stato ripreso con Questi sono i 40 (This Is 40), distribuito nel 2012.

Per il momento Anne Hathaway non ha commentato le dichiarazioni di Rogen. Variety ha riferito di aver contattato i rappresentanti dell'attrice per ottenere una replica, ma al momento non è ancora arrivata alcuna risposta.