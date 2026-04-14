Anne Hathaway accusata di blasfemia dai fan per il vestito di Mother Mary: "Opera di Satana"

Quando cinema, simboli religiosi e cultura pop si sfiorano, la reazione può essere immediata, istintiva, spesso divisiva. È esattamente ciò che sta accadendo attorno a Mother Mary che, ancora prima dell'uscita, ha già fatto parlare di sé.

Mother Mary, il nuovo film A24 con Anne Hathaway, debutta tra entusiasmo e polemiche. Le prime reazioni sono positive, ma alcune immagini promozionali scatenano accuse di blasfemia, alimentando un acceso dibattito online sulla natura del personaggio.

Un ruolo provocatorio: Anne Hathaway al centro del dibattito

Con Mother Mary, Anne Hathaway abbandona territori più familiari per immergersi in un progetto che gioca apertamente con identità, immagine pubblica e crisi personale. Nel film, diretto da David Lowery, interpreta una popstar globale conosciuta come "Mother Mary", una figura costruita tanto per il palco quanto per lo sguardo del pubblico.

La trama segue il suo improvviso crollo interiore: nel pieno del successo, la protagonista interrompe il tour e si ritira per confrontarsi con una vecchia amica e stilista, Sam, interpretata da Michaela Coel. Un rapporto segnato da collaborazione e tensioni irrisolte, che riemergono proprio nel momento in cui Mary cerca di reinventarsi.

Nonostante l'assenza dichiarata di elementi soprannaturali, il film è stato descritto come un "psychosexual pop thriller", una definizione che suggerisce atmosfere ambigue e un racconto più vicino alla percezione che alla realtà. Alcuni indizi fanno pensare che parte degli eventi possa essere filtrata dalla mente della protagonista, lasciando spazio a interpretazioni stratificate e possibili svolte oscure.

Le prime reazioni condivise sui social sono, nel complesso, positive. Il film sembra aver colpito per il suo approccio stilistico e per la performance della protagonista, capace di sostenere un ruolo complesso e volutamente sfuggente. Tuttavia, il dibattito non si è limitato al contenuto cinematografico.

Tra fraintendimenti e polemiche: il caso "blasfemia"

A catalizzare l'attenzione sono state alcune immagini promozionali diffuse online, che hanno generato una reazione immediata e, in alcuni casi, fortemente critica. Una parte del pubblico ha infatti interpretato il personaggio di Mother Mary come un riferimento diretto alla figura biblica, accusando il film e i suoi autori di contenuti blasfemi, in alcuni casi persino satanici.

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Una lettura che, alla luce delle informazioni disponibili, appare fuorviante. Il personaggio interpretato da Anne Hathaway non rappresenta la Madonna della tradizione cristiana, ma una popstar con un'identità costruita anche attraverso simboli e suggestioni religiose. Un gioco di rimandi che il film sembra utilizzare per esplorare il rapporto tra celebrità, culto mediatico e percezione pubblica.

Eppure, nel contesto contemporaneo, basta un'estetica evocativa per generare cortocircuiti interpretativi. La velocità con cui le immagini circolano e vengono reinterpretate contribuisce ad amplificare reazioni spesso istintive, trasformando un elemento narrativo in un caso mediatico.

Nel frattempo, l'uscita del film - prevista per il weekend, con premiere già avvenuta - si avvicina accompagnata da un'attenzione crescente. Anche la componente musicale gioca un ruolo centrale: il brano "My Mouth is Lonely for You", interpretato dalla stessa Hathaway e scritto da FKA twigs, aggiunge un ulteriore livello espressivo al progetto.

In questo intreccio tra cinema, musica e immaginario simbolico, Mother Mary sembra destinato a restare al centro della conversazione. Non solo per ciò che racconta, ma per come viene percepito. E forse è proprio in questa distanza tra intenzione e interpretazione che si nasconde il suo elemento più interessante.